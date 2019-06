Kylie Jenner lanza el producto perfecto para el verano, ¡justo a tiempo! La empresaria ha anunciado el último lanzamiento dentro de nueva marca, Kylie Skin, y cómo piensa promocionarlo por las calles de L.A. By Redacción Ponte Bella ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Parece que todo lo que toca la menor del clan Kardashian se convierte en oro. Después de filtrarse la noticia de que tiene intención de lanzar su propia marca de ropa y accesorios para bebés y agotar las existencias de su primera línea de para el cuidado de la piel, la multimillonaria acaba de comunicar su próximo lanzamiento y no podía llegar en mejor momento. “¡El primer protector solar de Kylie Skin!”, anuncia emocionada en un video que acaba de publicar en Youtube en el que muestra cómo es un día normal en su vida. Desde que se levanta hasta sus reuniones de trabajo y sus rutinas con su hija Stormi. El video se estrenó hace un par de días y cuenta ya con más de 17 millones de visitas. En la reunión con su equipo de Kylie Skin, su línea de productos para la piel, la estrella de telerrealidad muestra el bote de una muestra de laboratorio del protector solar y habla sobre sus planes para promocionarlo este verano. “Me gustaría hacer Kylie Skin Summer Trucks que sirvan helados, café con hielo, limonada rosa… vibras veraniegas”, explica a sus compañeras mientras su hija juega con el producto. “Y que vendan el producto [de Kylie Skin] también, por la zona de Los Ángeles”. El cuidado de la piel y el maquillaje van mano a mano y Kylie Skin era algo que soñé justo después de Kylie Cosmetics”, escribió en su Instagram cuando anunció el lanzamiento de Kylie Skin. La primera colección consistía en seis productos (Foaming Face Wash, Walnut Face Scrub, Vanilla Milk Toner, Face Moisturizer, Vitamin C Serum y Eye Cream), todos por menos de $30. Cuando lanzó al mercado la línea de cremas, Jenner anunció también que sus productos nunca se prueban en animales, son veganos y no contienen sulfatos ni parabenos.

