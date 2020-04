El look del día - abril 22, 2020 By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Aleyda Ortiz Image zoom Instagram/Aleyda Ortiz La presentadora le puso color a su día con este hermoso jumpsuit amarillo de pantalón corto. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Diane Kruger Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Captamos a la actriz ataviada con este cómodo jumpsuit azul real, sandalias negras planas y por supuesto, una mascarilla. 2 de 9 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom Instagram/Camila Cabello La cantante posó muy sexy en el patio de su casa en Miami con este look de pantalón negro y top negro tejido con cuello halter. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina Supercoqueta lució la presentadora con este minivestido azul con los hombros al descubierto y delicados vuelos. 4 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Fabulosa lució la presentadora mexicana con este moderno minivestido verde de manga larga, de Latin Gal Boutique, que resaltó con botines estampados. 5 de 9 Applications Ver Todo Karina Banda Image zoom Instagram/Karina Banda Nos encantó este coqueto y primaveral vestido estampado que portó la presentadora. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain La socialité lució irreconocible con este look supercasual de pantalón y suéter deportivo. Lo más llamativo es que no llevaba una gota de maquillaje y tampoco el pelo perfecto. 7 de 9 Applications Ver Todo Lourdes Stephen Image zoom Instagram/Lourdes Stephen Como no puede salir de casa, la presentadora decidió ponerse este fabuloso look de jeans skinny, top y chaqueta blanca, y botines del mismo color para posar para unas fotos desde su cocina. ¡Regia! 8 de 9 Applications Ver Todo Ninel Conde Image zoom Instagram/Ninel Conde La cantante eligió este femenino set rosado de pantalón y top con vuelos, para comunicarse con sus fans a través de nuestra cuenta de Facebook. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

