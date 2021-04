El look del día - abril 23, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner, vestido midi ceñido, los angeles Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Galilea Montijo, Kylie Jenner y Zendaya son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito. Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo, jumpsuit de mezclilla, programa Hoy Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este jumpsuit de mezclilla con vuelos que portó la presentadora mexicana. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jenninfer Lawrence Jennifer Lawrence, look del dia, abrigo a cuadros, New York Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Para combatir las frías temperaturas de la ciudad de Nueva York, la actriz optó por un look casual que complementó con este fabuloso abrigo a cuadros. 2 de 9 Applications Ver Todo Zendaya Zendaya, Essence Black Women Awards, vestido, alfombra Credit: Randy Shropshire/Getty Images for ESSENCE La actriz acaparó miradas al llegar a la alfombra de los ESSENSE Black Women Awards con este espectacular traje vintage de Ives Saint Laurent. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian, look del dia, los angeles Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité cuando llegaba a un restaurante ataviada con este pantalón negro tipo cargo, que complementó con un top de manga larga y botas. 4 de 9 Applications Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner, vestido midi ceñido, los angeles Credit: 2021 Mega/The Grosby Group La empresaria mostró sus llamativas curvas con este ceñido vestido estampado midi, que complementó con botines blancos. 5 de 9 Applications Ver Todo Marta Hazas Marta Hazas, look del dia, jumpsuit Credit: Instagram/Marta Hazas Delicada lució la actriz española con este jumpsuit blanco. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Martha Julia Martha Julia, look del dia, vestido rojo, cuentamelo ya Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para visitar los estudios de Cuéntamelo ya (Televisa), la actriz eligió este vestido rojo con falda asimétrica. 7 de 9 Applications Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton, vestido rosado maxi, Hollywood Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Quedamos fascinadas con este hermoso vestido rosado con escote profundo que portó la socialité. 8 de 9 Applications Ver Todo Laverne Cox Laverne Cox, Essence Black Women Awards, vestido, alfombra Credit: Randy Shropshire/Getty Images for ESSENCE Regia lució la actriz con este traje estampado con corte de sirena. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

