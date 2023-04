Kylie Jenner escandaliza las redes con su look de Pascua Algunos seguidores de la empresaria creen que su vestido fue inapropiado para la ocasión. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes, Kylie Jenner siempre impacta con sus looks, pero su último atuendo está generando más controversia que envidia. La familia Kardashian-Jenner siempre celebra Pascua con una fiesta, pero este año la hermana menor del clan llamó la atención con una foto que compartió en las redes sociales. "Feliz Pascua", escribió la joven de 25 años junto a las fotos posando con una canasta de Pascua como accesorio y vistiendo una pieza vintage del diseñador Jean Paul Gaultier a rayas con una falda larga de tul transparente. Kylie Jenner, Pascua Credit: IG/Kylie Jenner Sin embargo, el escote atrevido y diseño ceñido del vestido fue lo que llevó a algunos de sus 386 millones de seguidores a cuestionar la intención de las fotos. "¿Tienes que sexualizar la Pascua también?", preguntó un seguidor. "Sí, definitivamente muestra tu cuerpo para celebrar la resurrección de Jesús", opinó otro. Kylie Jenner, Pascua Credit: IG/Kylie Jenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenner y su hermana están en boca de todos desde que empezaron los rumores de un noviazgo entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Por su parte, también existe la posibilidad de un romance entre Kylie y el actor de Hollywood Timothée Chalamet. Hace solo unos días, la CEO de Kylie Cosmetics compartió unas fotos sensuales modelando un bikini fucsia de SKIMS, la marca de su hermana Kim Kardashian, y muchos de sus fans opinaron que las fotos fueron para llamar la atención del actor.

