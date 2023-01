Duelo de estilo: Kylie Jenner e Irina Shayk y el vestido con cabeza de león Ambas modelos sacaron su lado más salvaje en París, ¿quién lo lleva mejor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner sigue acaparando la atención en el mundo de la moda con sus espectaculares looks y esta vez sorprendió al lucir la pieza más llamativa de la nueva colección para el próximo año de Elsa Schiaparelli. Un atuendo que lució también, pero sobre la pasarela, Irina Shayk. La diva Kardashian de 25 años y la modelo rusa llamaron la atención con sus vestidos negros de terciopelo largo con una cabeza de león tamaño real en el hombro como accesorio principal, durante la presentación de la colección primavera - verano 2023 de la casa italiana en la Semana de la Moda en París. Jenner complementó su atuendo con un par de llamativos zapatos dorados con marcas en los dedos y un bolso de piel de serpiente mientras que Shayk modeló con unos zapatos de punta negros sin accesorios. Irina Shayk - Schiaparelli : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2023 Kylie Jenner - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2023 Left: Irina Shayk - Schiaparelli : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2023 | Credit: Estrop by Getty Images Right: Kylie Jenner - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2023 | Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La colección, cuyo director creativo fue Daniel Roseberry, incluía varias cabezas de animales. Vimos a Shalom Harlow con un vestido estampado de leopardo de las nieves con un león en el pecho y Naomi Campbell con una chaqueta de piel negra de largo completo que presentaba una cabeza de lobo en el hombro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Schiaparelli explicó que la inspiración de sus creaciones en el infierno de Dante y representan una celebración al mundo natural: "El leopardo, el león y la loba, que representan la lujuria, el orgullo y la avaricia en la icónica alegoría de Dante, están esculpidos a mano en espuma, resina, lana y piel sintética de seda, pintado a mano para que parezca lo más real posible", escribió en su Instagram. "Ningún animal fue dañado al hacer este look", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de estilo: Kylie Jenner e Irina Shayk y el vestido con cabeza de león

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.