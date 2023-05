El guiño de Kylie Jenner a su supuesto enamorado, Timothée Chalamet, con su vestido en la Gala del Met 2023 La empresaria apostó por un diseño rojo pasión con cuerpo ceñido y original escote que podría ser una dedicatoria de amor encubierta para su rumoreada pareja por un curioso motivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes tuvo lugar la Gala del Met. Un evento que reúne a las celebridades del momento y a los diseñadores más exitosos en una gran fiesta de moda organizada por la revista Vogue y el Museo Metropolitano de Nueva York. Este año estaba dedicada a Karl Lagerfeld y la alfombra se llenó de increíbles diseños en blanco y negro, adornados con perlas y camelias, la flor de Chanel, o confeccionados en tweed, uno de los tejidos predilectos del fallecido diseñador alemán. Una oportunidad única para conocer tendencias de moda, belleza ¡y hasta manicuras! Que también nos dejó temas más jugosos como la vida sentimental de los asistentes. Si bien Jennifer López asistió sin su esposo Ben Affleck, y Bad Bunny y Kendall Jenner acudieron por separado, aunque luego estuvieron juntos en el afterparty, Kylie Jenner también fue tema de conversación en el campo amoroso, pues se rumorea que mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet desde hace unos meses. Kylie Jenner vestido mensaje Timothee Chalamet Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue El protagonista de cintas como Call me by your name o Dune, a quien también se le relacionó con Eiza González, no estuvo presente en esta edición, porque está promocionando la segunda entrega de dicha saga fantástica junto a Zendaya, pero fue coanfitrión en el 2021. Amante de la moda, luce siempre diseños vanguardistas y elegantes, que le sitúan como uno de los hombres mejor vestidos de la actualidad. Kylie Jenner vestido mensaje Timothee Chalamet Credit: Mike Coppola/Getty Images La benjamina del clan Kardashian-Jenner se destacó en la alfombra de la gala del Met 2023 con un ceñido vestido rojo de una sola manga y escote sinuoso, con una gran abertura en la falda y forro azul celeste, acompañado de una capa con los colores invertidos, es decir azul satinado por fuera y roja por dentro. Un diseño de Haider Ackerman para Jean Paul Gaultier que completó con zapatos de tacón también rojos. Aunque algunos medios han criticado que la estrella de telerrealidad suele llevar ese tipo de creaciones cualquier día de la semana, acusándola de no haberse esforzado más por cumplir con el tema de la gala, lo cierto es que la joven se vio muy favorecida con el diseño de líneas limpias y bastante sobrio comparado con el resto de asistentes. El mismo lunes, la firma francesa Jean Paul Gaultier anunció que Jenner es la nueva imagen de su nueva campaña, para la que la mamá de dos ha posado con unos de los icónicos corsés de copas puntiagudas en color nude satinado de la marca, y una larguísima peluca gris. ¿Y qué relación tiene el vestido con su supuesto enamorado Timothée Chalamet? El diseñador franco colombiano Haider Ackermann fue el que vistió al actor en la gala del 2021, y mantiene con él una gran amistad desde 2017, hasta el punto de que se refiere a él como su "hermano pequeño" y Chalamet habla de Ackerman como su "hermano mayor". Kylie Jenner vestido mensaje Timothee Chalamet Timothée Chalamet en la gala del Met 2021. | Credit: Arturo Holmes/MG21/Getty Images "Haider es uno de mis amigos mas cercanos y un creativo de una era perdida" comentó Chalet a la publicación System Magazine sobre el diseñador, con quien ha colaborado en diferentes ocasiones. "No podría ni fingir que le importan los ciclos de la moda o las tendencias influenciadas por algoritmos - su talento y creatividad están destinados a perdurar porque sigue su propio ritmo, el de nadie más". Entre otros memorables diseños, Ackermann es el artífice del top halter sin espalda que el guapo actor lució en el Festival de Cine de Venecia del año pasado. Kylie Jenner vestido mensaje Timothee Chalamet Timothée Chalamet con el diseñador Haider Ackermann en 2022. | Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el romance, una persona del entorno de Jenner declaró a Entertainment Tonight. "No es nada serio pero Kylie está disfrutando de estar con Timothée y ver dónde les lleva. Es muy divertido para ella porque es muy distinto a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante, se está divirtiendo mucho".

