Kylie Jenner cumple años y su familia le celebra con adorables fotos del recuerdo

Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Cindy Ord/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue// Instagram La benjamina del clan Kardashian-Jenner cumple 26 años y su madre y hermanas no han dudado en compartir algunos de sus recuerdos más entrañables junto a la empresaria de belleza.

Poderosa empresaria Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram En un reciente capítulo de su show de telerrealidad, Kylie admitió (¡por fin!) que se había operado el busto y ahora se arrepentía de haberlo hecho tan joven. Con 26 años, Jenner no es ajena al bisturí y otros arreglos cosméticos y a menudo presume sus curvas en redes así como sus jugosos labios que se han convertido en su seña de identidad.

Amor de madre Kris Jenner compartió este entrañable video recopilando algunos momentos de su infancia y le agradeció por su madurez. "Puede que seas la menor pero ¡a veces eres más madura y sabia que yo! Gracias por darme otro capítulo en la maternidad... eres una de las mayores bendiciones de mi vida y estoy muy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Me sorprendes cada día con tu sensibilidad y compasión" escribió la matriarca.

Fuerte unión Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram No es ningún secreto que Khloé es una de las hermanas más cercanas a Kylie y mantienen una estupenda relación. La empresaria de moda mostró varias diapositivas junto a su hermana como esta en la que dormitan juntas sobre un sofá.

Embarazo a la par Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram Khloé también quiso recordar cuando ambas lucieron a la vez sus pancitas de embarazo, Kylie con Stormi y ella con True en su vientre.

Todo sonrisas Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram "A la madre de todas las madres. A la chica que puede hacer sentir a cualquiera que el universo está de su lado. A la chica que hace sentir especial y escuchado a todo el mundo. Tú eres un espacio seguro. Un espacio de amor y serenidad..." es parte del largo mensaje de admiración y carió que le ha dirigido la fundadora de Good American a su hermana pequeña.

Compañeras de travesuras Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram Ahora convertida en supermodelo, Kendall Jenner también quiso tener un recuerdo para su hermana compartiendo esta instantánea en la que aparece de niña dándole el biberón a su hermana bebé.

La hermana modelo Kylie Jenner cumple años fotos del recuerdo Credit: Instagram Su imagen, su ambición empresarial, su amor por ser madre... son muchos los aspectos en los que Kim ha fungido como rol para su hermana pequeña y no ha dudado en recordar cómo era la Kylie de entonces con dos divertidas imágenes. "¡Mi bebé! Veo estas fotos y se me derrite el corazón. Siempre haces el tono pero sabes lo que quieres en tu vida. Los ojos más hermosos y las pecas más dulces, y todavía puedo oír la voz de baby Kylie. Me encanta ser tu hermana mayor y siempre estaré para ti".

