¡Por fin! Kylie Jenner muestra su cuerpazo después de su embarazo Dos meses después de dar a luz, la empresaria está lista para mostrar sus abdominales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de Febrero de 2022 Kylie Jenner, dio a luz a su segundo bebé, un niño a quien le puso Wolf, aunque reveló que cambiará su nombre. Desde ese entonces, casi no vemos a la chica de 24 años en las redes, pero ya está lista para regresar. En sus historias de Instagram, la creadora de Kylie Cosmetics reveló el progreso de su cuerpo posparto, vistiendo un crop top y mostrando su cuerpo tonificado en un video al espejo. "Mis abdominales están tratando de regresar finalmente", escribió Jenner en el clip. Kylie Jenner posparto Credit: Kylie Jenner/Instagram Al parecer, su esfuerzo en el gimnasio vale la pena, porque se vio fabulosa en el estreno de la nueva serie de Hulu de su familia, "The Kardashians". Para la alfombra, optó por un traje ceñido de látex blanco asimétrico. Por supuesto, hay algunos que dudan que su transformación se deba sólo a su rutina de ejercicios. En las redes, alguno de sus seguidores sospechan que el video fue editado o que es de antes de su embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace semanas, Kylie admitió que la recuperación de su segundo parto no ha sido nada fácil. "Es muy difícil", confesó. "Esta experiencia para mí con mi pequeño, ha sido personalmente un poco más dura que con mi hija".

