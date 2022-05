Critican a Kylie Jenner por el vestido "de adulto" que le puso a su hija Stormi para los premios Billboard La pequeña de 4 años llegó a la alfombra con un minivestido blanco de un solo hombro que dejó a muchos desconcertados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que los hijos de los famosos gozan de muchos privilegios, entre ellos, un clóset lleno de piezas de diseñador. Si bien la mayoría de estos pequeños tienen una vida mejor que la de muchísima gente, no podemos negar que los hijos de las hermanas Kardashian/Jenner están entre los más consentidos y privilegiados del mundo del espectáculo. Entre esos niños está Stormi Webster, la hija mayor de Kylie Jenner, quien desde que nació ha estado llena de extravagancias como viajes en avión privado, lujosas vacaciones y ropa de diseñador, al igual que la oportunidad de participar en importantes eventos como los premios Billboard 2022 que se llevaron a cabo este pasado domingo. La pequeña, de 4 años, llegó a la alfombra de la gala ataviada con un minivestido blanco de una sola manga, combinado con tenis del mismo color y un moño. Por su parte, su mamá llegó con un ceñido vestido maxi de manga larga de Balmain, sandalias doradas y un moño muy parecido al de su hija. La llegada a la alfombra de madre e hija causó sensación y muchos se derritieron al ver a la pequeña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner y Stormi Kylie Jenner y stormi Webster Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC Kylie Jenner y Stormi Webster Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC Ahora bien, otros telespectadores y usuarios de las redes no estuvieron tan emocionados con el look de la pequeña, acusando a Jenner de haberla vestido como inapropiadamente, haciendo lucir como una mujer y no como una niña. La pieza de la pequeña, de la que todavía no sabemos el diseñador, sí estaba un poco sexy y tenía un diseño bastante moderno, más apto para una jovencita. ¿Qué te pareció el look de Stormi?

