Kylie Jenner confunde a sus fans con un atuendo navideño inesperado ¿Eres tú, Kylie? La influencer nos dejó boquiabiertas con su último look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes, Kylie Jenner siempre impacta con sus looks, pero en vez de darnos envidia, su último atuendo nos ha dejado muy confundidas. La empresaria acaba de regresar de un viaje a Aspen, Colorado, en donde la vimos luciendo varios atuendos fabulosos, pero al regresar a Los Ángeles, compartió una imagen de un vestido muy vanguardista. Se trata de un conjunto colorido creado por la marca Y/Project que consiste de un vestido con mangas largas y un gorro pasamontañas a juego. Junto a la foto, bromeó que así estaba "esperando a Santa." Kylie Jenner, vestido confuso Kylie Jenner lleva vestido inesperado | Credit: IG/Kylie Jenner El traje cuesta unos $641 y el gorro unos $158 adicionales. Aunque el conjunto es un poco inusual, asumimos que Kylie solo lució el gorro para la foto. En sus comentarios, todos desde su hermana hasta sus fans compartieron sus opiniones sobre el look. "Oh, sí….", escribió su hermana Khloé Kardashian sarcásticamente. Muchos bromeaban que la capucha la hacía parecer una ladrona muy fashion. "No robes a Santa ya eres rica Kylie", escribió un fan. Sin embargo, muchos fueron más directos y duros, describiendo el look como "raro" y "sin estilo". ¿Qué opinas del look? ¿Lo encuentras cómico o simplemente feo?

