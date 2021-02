Close

El look del día - febrero 4, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Jessica Carrillo, Jennifer López y Kylie Jenner son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito. Empezar galería Jennifer López Image zoom Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Ataviada con jeans, top de cuello alto, botas vaqueras y abrigo a cuadros, la artista salió a cumplir algunos compromisos en la ciudad de Miami. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Image zoom Credit: Instagram/Jessica Carrillo Superchic lució la periodista con este look de minifalda negra, top fucsia y botas altas. 2 de 9 Applications Ver Todo Karla Martínez Image zoom Credit: Instagram/Karla Martínez Nos encantó este atuendo de pantalón de talle alto, suéter amarillo y botas grises a la rodilla, que portó la presentadora. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Kendall Jenner Image zoom Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo cuando salía de un restaurante ataviada con este sobrio look de pantalón y suéter marrón. 4 de 9 Applications Ver Todo Kylie Jenner Image zoom Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La joven empresaria acaparó miradas con este llamativo abrigo naranja acolchado que complementó con leggings y zapatos de punta. 5 de 9 Applications Ver Todo Image zoom Credit: Instagram/Paula Echevarría 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker Image zoom Credit: 2021 Instar Images/The Grosby Group Con este sencillo look de jeans, suéter a rayas y botas tipo slouchy, la actriz se dispuso a atender algunos clientes que llegaron a su tienda de zapatos en Nueva York. 7 de 9 Applications Ver Todo Marisol González Image zoom Credit: Instagram/Marison González La presentadora mostró sus largas y tonificadas piernas con este coqueto minivestido fucsia. 8 de 9 Applications Ver Todo Clarissa Molina Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora con este vestido verde militar de manga larga. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

El look del día - febrero 4, 2021

