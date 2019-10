Gracias a un momento "vergonzoso" Kylie Jenner se hará más rica Se rumora que además de una colección de ropa, la empresaria también lanzará una colección de maquillaje. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que las hermanas Kardashian/Jenner crean un negocio de todo y cualquier cosa. Y es que la increíble popularidad de la familia es tan avasallante que no importa lo que hagan, todo lo que tocan literalmente se convierte en oro. Por eso ya a estas alturas no debería sorprendernos nada. Pero no podemos evitar volvernos a sorprender con todo lo que se les ocurre. Para variar, en este caso podemos la que seguirá haciendo dinero es Kylie Jenner y todo por un simple post en redes sociales. Hace unos días la más pequeña de la familia subió un video a su cuenta de Youtube dónde está haciendo un tour de las oficinas de Kylie Cosmetics y es justo ahí dónde al entrar al cuarto de su hija Stormi en dichas instalaciones, Jenner trata de despertarla recitando la frase, "riiiise and shiiine". Este momento ha causado revuelo en las redes sociales y todo por como se escucha la voz de la empresaria y lo chistoso del momento. Muchos aplaudieron su forma de hablarle a su pequeña y hasta crearon divertidos memes, pero por otro lado también le empezaron a llover las críticas. Y como toda Kardashian/Jenner, la joven de 22 años está aprovechando el momento para seguir agrandando su fortuna. Al parecer ahora Jenner está planeando lanzar una colección de ropa relacionados a su ahora famosa frase. Esto lo sabemos porque la empresaria acaba de registrar a su nombre la frase Riiise and Shiiine. La patente incluye abrigos, vestidos, calzado, guantes y ropa interior. Además, también se rumora que es muy posible que la joven lance una colección de maquillaje con el mismo tema. ¡Caramba qué suerte la de algunas! Advertisement

