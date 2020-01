La primera colaboración del año de Kylie Jenner es junto a su hija Stormi Esta será la colección de San Valentín de la marca. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya sabemos que lo que sea que hagan las hermanas Kardashian/Jenner es noticia o lo que sea que creen o diseñen se vende como pan caliente. Sino échale un vistazo a la fortuna que ha hecho la menor del clan Kylie Jenner. La joven se hizo muy popular en las redes sociales y gracias a eso decidió lanzar su primera colección de labiales que fue un éxito rotundo entre sus fieles seguidores. Desde entonces cada producto que ha lanzado es todo un éxito. Ese éxito la ha llevado a agrandar su imperio y a hacer increíbles colaboraciones tanto con sus hermanas como con importantes marcas. Sin embargo, esta próxima colaboración puede que sea la más importante de su vida. La empresaria eligió su cuenta de Instagram para anunciar su nueva colaboración nada más y nada menos que con su hija Stormi. La pequeña de apenas de casi dos años acaba de entrar con el pie de derecho al mundo de la belleza con esta colección que según se puede apreciar en el post, será una muy especial. “Muy pronto la primera colaboración el 2020”, escribió Jenner junto a la foto que publicó donde aparece su hija Stormi junto a dos miembros de su equipo y material de la colección que está preparando para San Valentín. La pequeña luce muy concentrada mientras juega con un aplicador de labial. En la imagen, justo debajo de su brazo izquierdo, se puede apreciar lo que podría ser el diseño del empaque de la colección, una caja rosado pastel decorada con mariposas en diferentes colores y el nombre de Stormi en letras grandes. Como era de esperarse, los más de 100 millones de seguidores de Jenner se mostraron muy entusiasmados con la idea de una colección junto a la pequeña y por sus reacciones y comentarios, seguramente este será otro lanzamiento exitoso de Kylie Cosmetics. Aunque no tenemos la fecha de lanzamiento, teniendo en cuenta que es una colección de San Valentín y que Stormi cumple años justo el 1ro de febrero, asumimos que esta colección estará disponible entre la última semana de enero y la primera semana de febrero. Advertisement

