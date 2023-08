La colaboración de Kylie Jenner con las muñecas Bratz desata la polémica por su color de piel Tanto la marca de juguetes como la empresaria esperaban con emoción este lanzamiento que no ha sido para nada como esperaban, pues ha sido duramente criticado por el color de la piel de las muñecas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el mundo entero girando en torno a Barbie, hay otra muñeca dispuesta a desterrar su popularidad. Se trata de las Bratz. La marca ha lanzado su primera colaboración con una celebridad y la elegida no es otra que Kylie Jenner. La estrella de telerrealidad y empresaria se ha convertido así en figurita coleccionable en la réplica "bratztificada" de seis de sus looks más memorables. Así, podemos ver a Kylie muñequita en las galas del MET de 2019 y 2022, la exposición de Mugler de 2022 y la entrega de los premios Fashion Awards del CFDA de 2022, entre otros de sus momentos fashionistas. Colaboración Kylie Jenner con Bratz desata polémica Credit: Taylor Hill/FilmMagic La pequeña del clan Kar-Jenner afirmó en un comunicado "He sido fanática de las Bratz desde pequeña y siempre he querido mi propia muñeca Bratz. Me ha encantado cada paso del proceso este año pasado creando las muñecas junto al equipo Bratz. ¡Estoy tan emocionada con su llegada!". Sin embargo, y como era de esperar, las muñecas han estado rodeadas de polémica desde la primera imagen que salió publicada, principalmente por su tono de piel, más oscuro que el de la propia Kylie. Para comprender esta crítica hay que recordar que tanto la mamá de dos como su familia -totalmente blanca- han sido acusados de "blackfishing"; un término que se usa cuando alguien blanco intenta parecer que es o tiene ascendencia afroamericana. La fundadora de Kylie Cosmetics ha sido señalada en el pasado por usar filtros para oscurecer su piel, igual que sus hermanas, en varias ocasiones durante los últimos años. Por eso, los adeptos a las muñecas no han dudado en recurrir a las redes sociales para señalar su inconformismo con la apariencia del nuevo lanzamiento. "¿Por qué las muñecas parecen negras?", escribió un usuario bajo unas imágenes que comparaban imágenes de Jenner con las del juguetelado a lado. "Solo me quiero asegurar de que todos estamos asombrados de que ella hay aintentado pasar esta muñeca llena de melatonina como si fuera ella", "¿Por qué han elegido a una mujer blanca para insirar una muñeca negra?" son algunos de los mensajes que hemos podido leer. Colaboración Kylie Jenner con Bratz desata polémica Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Parece que los fanáticos han quedado incluso más decepcionados porque las muñecas Brazt están consideradas hechas a imagen de mujeres negras y latinas, por lo que hubieran apreciado más si se hubiera colaborado con una mujer de color antes que con Jenner, acusada de intentar apropiarse de la cultura negra durante años. "Dado que Kylie (una mujer blanca que ha modelado su cara y su cuerpo fijándose en las mujeres negras) tenga su propia muñeca Bratz (que presenta un estilo más urbano/negro) antes que una mujer negra actual es raro", expresó un usuario en Twitter. "Una mujer blanca que se lucra robando e imitando la cultura negra, es la primera celebridad en tener una muñeca Bratz… ok", tuiteó otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cada pack viene una muñeca y un accesorios, con su perro o un descapotable, y están ya disponibles en Amazon, Target, Walmart, Walgreens, and Macy's. ¿A ti qué te parecen?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La colaboración de Kylie Jenner con las muñecas Bratz desata la polémica por su color de piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.