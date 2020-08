Kylie Jenner celebra su cumpleaños estrenando un nuevo look La empresaria celebró sus 23 años junto a algunos amigos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay nada más energizante que cambiarse el color de cabello y deshacerse de la melena para llevar un nuevo corte, sobretodo cuando empieza un nuevo año o cuando tenemos alguna ocasión especial. Este proceso de cambio es mucho más constante entre las famosas y nosotras nos seguimos preguntando, ¿cómo aguanta tanto proceso en su cabello? Lo cierto es que las celebridades se ponen en mano de los mejores de la industria para así evitar que su pelo se maltrate más de la cuenta. Y este año, aún en medio de la pandemia hemos visto como muchas famosas han decidido cambiar su look, ya sea poniéndose más rubias tal y como lo hicieron Clarissa Molina Y Kaia Gerber. Pero sin duda la reina de los cambios es Kylie Jenner, quien celebró su cumpleaños con un nuevo look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven empresaria es conocida por sus múltiples cambios de color de cabello, muchos de ellos con la ayuda de pelucas. Pero ya sea con pelucas o colores permanentes, Jenner se divierte mucho llevando diferentes looks y por eso decidió hacerse un cambio justo para su cumpleaños. La joven celebró la llegada de sus 23 años con un clásico bob. Como ya habrán visto, Jenner llevaba unos meses luciendo una larga cabellera en color marrón que le quedaba increíble, pero por supuesto que para su cumpleaños tenía que hacer algo diferente. Y la verdad es que, aunque la mayor parte del largo de su pelo era gracias a las extensiones, definitivamente se cortó un poco para lucir un corte perfecto. Por el momento sigue con el mismo color de cabello, pero sabemos que eso puede cambiar de la noche a la mañana. Lo cierto es que la joven empresaria luce increíble con cualquier color o corto de cabello que se haga, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños Kylie!

