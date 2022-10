Kylie Jenner se une a la controversial tendencia de las cejas decoloradas La joven empresaria se transformó con este cambio! ¿Probarías este look? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la semana de la moda en París, la más pequeña del clan Kardashian-Jenner ha dado mucho de qué hablar con sus looks, desde atuendos avant-garde hasta trajes sensuales. Pero cuando se trata de su maquillaje, Kylie Jenner se sometió a una transformación que está en boca de todos– las cejas bleach. Aunque con muchos de sus looks llevó sus cejas de casi el mismo color de su cabello azabache, la fundadora de Kylie Cosmetics reveló en un video en su Instagram que abajo de su maquillaje, sus cejas están completamente blancas. Kylie Jenner Cejas Credit: IG/ Kylie Jenner La estrella de 25 años dio un vistazo más de cerca al nuevo tono en una serie de fotos sensuales recostada en la cama con un sujetador negro, botas a juego y las cejas rubias. En sus comentarios, sus fans parecen estar divididos entre los que aman el cambio y los que no lo soportan. Un seguidor escribió: "Tus cejas. … que raro." Entre las celebridades que han adoptado las cejas rubias cuentan varias de las hermanas de Kylie, Julia Fox, Bella Hadid y muchas más. Kylie Jenner Cejas Credit: IG/ Kylie Jenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de esta tendencia?

