Kylie Jenner causa revuelo al publicar fotos desnuda y cubierta en "sangre" La empresaria realizó las fotos para promocionar su nueva colección de maquillaje Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Kardashian siempre están en boca de todos y muchas veces no es por nada bueno. Si bien muchas de las veces que aparecen en la prensa es por sus apariciones en alguna alfombra roja, alguna noticia de sus compañías de moda y belleza, o simplemente porque son las Kardashian, no podemos olvidar que en muchas ocasiones se convierten en el blanco de comentarios negativos y críticas. Ese es el caso en este momento de Kylie Jenner, quien ha desatado muchos comentarios negativos a causa de su más reciente publicación en Instagram. Resulta que la joven empresaria se prepara para lanzar su nueva colección de maquillaje bautizada con el nombre de Nightmare On Elm Street y para promocionarla, realizó fotos desnuda y cubierta con un líquido rojo muy parecido a la sangre. Si bien muchos de sus fanáticos la llenaron de piropos, y su hermana Khloé la llamó reina, a muchos otros seguidores les pareció que las fotos eran perturbadoras y pasadas de tono. Eso sí, si las imágenes te parecen perturbadoras, el video que Jenner publicó hace unos días es aún más aterrador. Y es que en esta publicación, la joven aparece nuevamente desnuda y con "sangre" cayéndole en todo el cuerpo, como si hubiera sido acuchillada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que, perturbadoras o no, estas imágenes ponen a Jenner en boca de todos y de seguro ayudan a que su nueva colección, que incluye una paleta de sombras, varios labiales y pestaña postizas, se venda como pan caliente. Ese es el efecto de las Kardashian chicas. Para bien o para mal, todo lo que se hable de ellas, las hace más ricas. ¿Vas a comprar la nueva colección?

