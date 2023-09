Kylie Jenner "se ensucia" en la nueva campaña de Acne Studios para la temporada de Otoño La empresaria luce topless y modela junto a su clon jeans de gran tamaño, desgastados y cubiertos de barro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner Credit: (Photo by Leon Bennett/FilmMagic) Kylie Jenner sigue marcando pautas en el mundo de la moda y esta vez lo volvió a hacer al convertirse en la protagonista de la nueva y novedosa campaña de Acne Studios para la temporada de otoño - invierno de este año. La empresaria e influencer de 26 años lució topless y "sucia" para el lente del fotógrafo y director holandés Carlijn Jacobs. En la publicidad, Jenner modeló unos jeans holgados de talle bajo que daban la impresión de estar cubiertos de manchas y barro. En otras imágenes agregó una chaqueta de mezclilla desgastada a juego sin nada debajo, mientras que en algunas tomas optó por no usar ninguna blusa. Para esta campaña, no solo la ropa estaba "sucia", sino también su cara y el cabello estaba mojado, dando una vibra totalmente al descuido. Algo que no pasó desapercibido es que la mogul de la belleza posó junto a un clon de ella misma. Jenner también llevó los nuevos accesorios de la colección, destacando las gafas de temporada y el nuevo bolso Multi-Pocket de cuero desgastado, disponible a $1,550 en acnestudios.com. Kylie Jenner Kylie Jenner Left: Credit: Instagram / Kylie Jenner Right: Credit: Instagram / Kylie Jenner SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta la relación orgánica que he construido con Acne Studios. Soy fanática de la marca y he usado su producto durante los últimos años", dijo la modelo en una nota de prensa. "Esta campaña es una de mis favoritas. Me encantó trabajar con Carlijn y me encanta la simplicidad de las imágenes, tienen fuerza en su franqueza", agregó. El denim es la base de Acne Studios, lo que el director creativo de la marca, Jonny Johansson, llama "un material infinitamente importante que le encanta reinventar cada temporada". Y para esta temporada, Johansson se apoyó en lo sencillo con un toque desgastado.

