Esta original y llamativa bufanda que usó Kylie Jenner cuesta $2,800 ¡Wow! La joven billonaria es adicta a las prendas de diseñadores prestigiosos Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Kylie Jenner es una de las famosas mejor pagadas del momento, al igual que una de las más populares en las redes sociales con más de 200 millones de seguidores. A pesar de pertenecer a una familia con muchas riquezas, la joven empresaria ha dado con la fórmula perfecta para agrandar su fortuna. Su marca de belleza Kylie Cosmetics, sigue creciendo, al igual que sus redes sociales, las cuales también le general mucho dinero. Image zoom Credit: Kylie Jenner/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la menor de las hermanas Jenner 's también es muy conocida por su fabuloso estilo. Normalmente vemos a socialité con espectaculares atuendos de diseñadores como Bottega Veneta, Hermès, Gucci, Louis Vuitton y Balmain, entre otros. Jenner siempre siempre marca tendencia y da mucho de qué hablar, tal y como pasó con uno de sus atuendos más recientes, el que incluía una fabulosa bufanda de piel. Image zoom Credit: Kylie Jenner/Instagram Image zoom Credit: Cortesía Esta bufanda marrón oversized con flecos de Bottega Veneta, aparte de llamativa y original, tiene un valor de $2,800 y como era de esperase, de inmediato Jenner paralizó las redes sociales y desató un mar de comentarios. Y al parecer también inspiró a muchos a comprarla porque la pieza se agotó al poco tiempo de que la empresaria la publicara en su cuenta. Image zoom Credit: Cortesía Wool-Blend Oversized Fringe Scarf, de Naadam. $375. naadam.co Sabemos que ese es un precio muy accesible para la joven billonaria, pero no para nosotros. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar algo similar, pero igual de cool, por un precio más asequible. ¿Qué te parece esta bufanda que encontramos que solo cuesta $375?

