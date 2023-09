Kylie Jenner maravilla con un bolso de 60 mil dólares ¡OMG! Quedamos en shock al descubrir el precio del bolso que llevó la influencer al concierto de Beyoncé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira de Beyonce ha sido uno de los eventos más populares del verano, especialmente para las celebridades. Para el concierto en Los Ángeles el lunes, la cantante pidió que todos vistieran de plateado en honor a su cumpleaños y vimos una lluvia de looks espectaculares. Y aunque Kylie Jenner no llevó un atuendo totalmente plateado, su accesorio increíble definitivamente cumplió con el requisito de Beyonce. Kylie Jenner Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images La hermana menor de Kim Kardashian llevaba un bolso Kelly de Hermès, uno de los estilos que aman celebridades como Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, el de Kylie está hecho de plata esterlina, un bolso poco común que se ha vendido en subasta entre $55,795 y $63,750. Hermes Credit: Hermes Jenner combinó su accesorio de lujo con un vestido gris y negro vintage de Maison Margiela cubierto con un estampado de caballos. Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas del look?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kylie Jenner maravilla con un bolso de 60 mil dólares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.