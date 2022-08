¡Wow! Kylie Jenner recibe un bolso de $100K para sus cumpleaños ¿Quién le regaló esta cartera Birkin tan extravagante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para celebrar los 25 años de Kylie Jenner, la empresaria y su familia celebraron por todo lo alto. Y desde las fiestas hasta los regalos, se nota que no existieron limitaciones de presupuesto. El 10 de agosto, la chica se reunió con su familia y algunas de sus mejores amigas para festejar la gran fecha. En un video que compartió la mamá de Stormi en su TikTok, vemos a Kylie, Kendall, Kim y la mamá del clan, Kris Jenner a bordo de un yate de lujo. Aparte de grabar a sus amigas, también incluyó el momento en el que abrió un regalo especial de su mamá. @@kyliejenner Kris le regaló una versión poco común del Hermès Birkin, el bolso exclusivo de la marca de lujo. Según informes, el costoso accesorio vale más de $100,000. Su precio extremo se debe a lo difícil de conseguir que es. En el video, Kylie menciona que sólo existen tres en el mundo con el mismo estilo tricolor. Kylie jenner TikTok bolso birkin Credit: Kylie Jenner/TikTok La estrella, llevando un vestido semitransparente de lentejuelas, también recibió un par de zapatos de piel naranja momentos antes del codiciado bolso Birkin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2019, se estimó que la colección de bolsos de Kylie vale al menos $500,000, pero desde entonces ha crecido en tamaño y precio, especialmente con regalos tan exquisitos como este.

