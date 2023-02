Kylie Jenner enciende las redes con deslumbrante bikini de $10,000 La empresaria y modelo de 25 años llevó el bling bling a la playa y causó sensación con este sexy bañador vintage de Chanel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hemos perdido la cuenta de todas las veces que Kylie Jenner nos deja boquiabiertos con su cuerpo escultural y sexy bikinazos. Sin embargo, esta ocasión no puede pasar desapercibida ya que lo hizo de nuevo, pero con una pieza que cuesta nada más y menos que $10,000. La estrella de televisión de 25 años compartió una fotografía en sus redes sociales tomando el sol en la playa y luciendo un traje de baño de dos piezas vintage multicolor de la reconocida marca Chanel, cubierto de piedras brillantes. Un detalle que no pasó por alto fue el icónico logotipo de la casa diseñadora incrustado en cristales en la parte posterior de la tanga. "Ensueño", fue el mensaje que la también empresaria utilizó para acompañar el carrusel de imágenes en su perfil de Instagram donde cuenta con 380 millones de seguidores. Kylie Jenner Kylie Jenner, Left: Credit: Instagram / Kylie Jenner Right: Credit: Instagram / Kylie Jenner Cabe resaltar que este modelo de bañador es un clásico ya que formó parte del desfile de primavera de 1995 de la casa diseñado por Karl Lagerfeld, la misma colección que incluía el atrevido "nipplekini" visto en Kim Kardashian en 2018 y en Jennifer Aniston en la portada de Allure de Noviembre del año pasado. Las versiones en rosa sólido y rojo del diminuto bikini fueron modeladas originalmente en la pasarela por Naomi Campbell y Claudia Schiffer, respectivamente. Naomi Campbell Credit: PL Gould/IMAGES/Getty Images La influencer, quien días atrás sorprendió al revelar el nombre y el rostro de su segundo hijo, también posó con un bikini rosa metalizado y un sencillo bañador negro de dos piezas mientras estaba de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos antes de regresar a casa para celebrar los cumpleaños número 5 y 1 de su hija Stormi y su hijo Aire, respectivamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de esta semana, Jenner mostró su abdomen tonificado mientras modelaba la parte superior de un bikini marrón con un top transparente combinado con una falda de corte bajo de estampado verde brillante.

