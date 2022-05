Kylie Jenner presume cuerpazo en bikini tras perder 40 libras Tras dar a luz a su segundo bebé con Travis Scott, la joven empresaria encendió las redes disfrutando del sol con un traje de baño súper sexy. ¡Wow se ve espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner utilizó nuevamente las redes sociales para presumir su espectacular cuerpazo luego del nacimiento de su segundo hijo Wolf con su pareja Travis Scott el pasado mes de febrero. La joven empresaria de 21 años publicó una fotografía de sí misma este fin de semana mientras tomaba el sol junto a una piscina luciendo un traje de baño de dos piezas en color beige, mostrando su abdomen de acero y cubriendo su rostro con un sombrero. "Piña colada, por favor", fueron las palabras que escribió para acompañar el carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram que tienen casi 6 millones de 'Me gusta' y miles de comentarios de sus seguidores admirando su belleza. Kylie Jenner Credit: Instagram / Kylie Jenner Jenner había revelado en sus redes que había aumentado 60 libras mientras estaba embarazada de su hijo. "Bajé 20 kilos (emoji de manos de oración) solo tratando de ser saludable y paciente", escribió sobre un clip de ella caminando en una caminadora, según el Daily Mail. "Caminar/pilates es mi combo favorito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner Credit: Instagram / Kylie Jenner Un día antes, Jenner también compartió una foto de sí misma en bikini mientras estaba sentada en una tabla de surf en la playa con el mensaje: "Chica feliz". A lo que su hermana Khloe Kardashian le respondió: "El lugar más hermoso".

