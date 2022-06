Kylie Jenner presume pezones en un bikini de $325 La menor de las Kardashian-Jenner compartió unas atrevidas imágenes en un traje de baño de Jean Paul Gaultier con un estampado muy explícito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos habituados a verla con ceñidísimos vestido que resaltan sus curvas y también con bikinis mínimos y atrevidos que dejan poco a la imaginación. Pero ahora Kylie Jenner ha ido un paso más allá con este bikini estampado con dos pechos realistas que crean la ilusión de que está desnuda. Parece que la menor de las Kardashian-Jenner ha recuperado la confianza en su cuerpo después de admitir que le estaba costando un poco recuperar su figura después del nacimiento de su segundo hijo el pasado febrero. La empresaria compartió una serie de instantáneas subidas de tono, tanto por la prenda como por su postura y el ángulo de foto. Con el mensaje "free the nipple" [liberad el pezón], una consigna que se hizo famosa por ser la respuesta de las usuarias a la censura de pechos femeninos en Instagram, Jenner modela este diseño de Jean Paul Gaultier. Kylie Jenner bikini pezones Credit: Instagram Kylie Jenner Bautizado como "el bikini desnudo", un nombre muy apropiado, forma parte de la colaboración de la firma francesa con la estilista Lotta Volkova e incluye una braguita de color beige a juego. Puede ser tuyo por $325. Kylie Jenner bikini pezones Credit: Instagram Kylie Jenner En la misma colección podemos encontrar un "maxi vestido desnudo" que es incluso más explícito con la anatomía femenina. La joven millonaria ya había lucido un traje de baño con efecto desnudo previamente, también de Gaultier. Fue en sus vacaciones de 2019 en Turks y Caicos donde la vimos con un bañador con la imagen de la Venus de Milo, una escultura de mármol que se adecuaba a la perfección a las curvas de la emprendedora. El pasado mayo, la magnate de belleza asistió a los premios Billboard con un vestido gris de Balmain, también con un estampado anatómico que revelaba su espléndida forma. Un evento en el que fue muy criticada por haber vestido a su hijita Stormi "como un adulto". Kylie Jenner y Stormi Webster Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC Después de perder 40 libras, según ella combinando el pilates con largas caminatas, ya había colgado en sus redes alguna imagen en ropa de baño y presumió silueta en la boda de su hermana Kourtney enfundada en ajustados diseños de Dolce & Gabbana. Pero con estos nuevos retratos regresa a su esencia sexy y provocadora. ¿Qué te parece el modelito? ¿Te lo pondrías?

