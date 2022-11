El look del día - noviembre 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kendall Jenner Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images a sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lele Pons, Kylie Jenner, Galilea Montijo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Anya Taylor-Joy Anya Taylor Joy Credit: Mike Marsland/WireImage La talentosa actriz acaparó todas las miradas al llegar a la premier, en Londres, de The Menu, con este increíble vestido azul real de cuero, de Alexander McQueen. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Emily Blunt Emily Blunt Credit: Raymond Hall/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este vestido amarillo de manga larga y cuello alto, que combinó con botas color camello por encima de la rodilla. 2 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kendall Jenner Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images Captamos a la joven empresaria saliendo de un hotel en Nueva York llevando este look de minifalda de cuero de talle alto y hermosa blusa estampada. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana se unió al trend de Barbie con este look de pantalón rosado de vinilo, suéter cropped y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Carrie Underwood Carrie Underwood Credit: Jason Davis/WireImage La cantante llegó a la gala de los CMA Awards con este fabuloso traje azul con abertura frontal y cola. 5 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo acaparó miradas con este colorido abrigo que llevó durante un paseo en Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lele Pons Lele Pons Credit: Mezcalent La influencer llegó a un velada en Miami ataviada con este ceñido vestido estampado que le sentaba de maravilla a su figura. 7 de 9 Ver Todo Lindsay Lohan Lindsay Lohan Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images Regia y muy elegante lució la actriz con este traje crema con transparencias y aplicaciones florales. 8 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para una de las más recientes transmisiones de Al rojo vivo, la periodista eligió este clásico vestido rojo, que combinó con zapatos de punta del mismo color. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

