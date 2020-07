Kylie Jenner alborotó las redes cuando subió esta foto usando una faja La faja es de la marca Skims, que pertenece a su hermana Kim Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Kylie Jenner sabe muy bien como darle promoción a cualquier producto, en especial a los que están relacionados con algunos de los negocios de su familia. La joven creó una de las compañías de belleza más exitosas y solo usando las redes sociales. La verdad es que la menor del clan de la Kardashian/Jenner ha resultado la más astuta de la familia. Por suerte, Jenner lo piensa dos veces para echarle la mano a alguna de sus hermanas tal y como lo hizo en su más reciente post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven subió una imagen a su cuenta de Instagram y sorprendió a sus casi 200 millones de seguidores. Y es que, en la foto, en la que aparece con su mejor amiga Anastasia Karanikolaou, ambas aparecen llevando un leotardo crema y una faja moldeadora, ambas piezas de la marca Skims, que pertenece a su hermana Kim. Obviamente todo lo que toca la joven se convierte en oro y por eso sus publicaciones en las redes tienen tanto éxito. Eso lo saben muy bien sus hermanas y por eso es la primera que recibe siempre los nuevos lanzamientos. Lo cierto es que además haber posado en faja, lo que le llamó la atención a sus seguidores fue el hecho de que ahora su amiga, que antes tenía el pelo rubio, parece su melliza. Ambas posan igual, tienen extensiones superlargas y hasta comparten el mismo color de cabello. Eso sí, lucen bellísimas, incluso hasta con fajas.

Kylie Jenner alborotó las redes cuando subió esta foto usando una faja

