Kylie Jenner anuncia nueva marca inesperada ¡Aquí los detalles! Entérate sobre cuál es el último proyecto en que embarcará la influencer. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La joven empresaria ha arrasado en el mundo de la belleza con sus líneas de maquillaje y skincare, pero ahora ha decidido seguir expandiendo su imperio. En un post reciente en Instagram, sorprendió a sus seguidores con la noticia que viene Kylie Baby, una nueva marca que se dedicará a productos para los niños. El miércoles por la noche, Jenner compartió una foto muy cute de su hija Stormi luciendo sus rizos naturales y jugando en la bañera y le hizo tag a @kyliebaby. En los comentarios, sus hermanas Kim y Khloe Kardashian reaccionaron, aplaudiendo su nueva empresa y celebrándole su hija. La página todavía no ha hecho post ni tiene biografía, pero ya está verificada y tiene medio millón de seguidores. Tampoco se menciona Kylie Baby en las páginas de Kylie Cosmetics o de Kylie Skin. Hace solo un mes, la página de Instagram de Kylie Cosmetics borró todas sus imágenes menos una e indicó que "algo viene pronto", así que vendrán varios cambios en las empresas de Jenner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Page Six, Kylie aplicó para registrar la marca e incluyó productos del cuidado de piel para los niños, como hidratantes, gel de baño y más. Esperamos ver más detalles sobre la marca compartidos en sus redes muy pronto.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Kylie Jenner anuncia nueva marca inesperada ¡Aquí los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.