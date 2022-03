Kulture la hija de Cardi B se fue a Disneyland con un look de miles de dólares La pequeña llegó al parque de diversiones ataviada con un look completo de Balenciaga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A su corta edad la pequeña Kulture, hija de Cardi B, ha estado expuesta a la fama de sus progenitores y por supuesto, también a su fortuna. Y es que la rapera se ha encargado de llenarla de regalos extravagantes y de ropa de diseñador. De hecho, en uno de sus cumpleaños recibió nada más y nada menos que un reloj valorado en $250,000. Pero al parecer la rapera no tiene lo piensa dos veces para gastar una fortuna en el guardarropa de su primogénita. Resulta que la pequeña y su mamá se fueron a disfrutar de las atracciones de Disneyland en California y para la ocasión la niña llevó un atuendo poco común para el lugar. Y es que cualquier otra niña llevaría un traje de princesa, pero Kulture se fue vestida de Balenciaga. La pequeña usó sweatpants cremas, que cuestan $250, una camiseta blanca, de $195, tenis de $550 y un minibolso negro, de cuesta un poco más de $1,090. El total de su look es de casi $2,500. Eso sí, eso no incluye la joyería que llevó la niña. En la imagen, que su famosa mamá publicó en su cuenta de Instagram, se le ve usando lo que parece ser una larga cadena de oro envuelta tres veces en su cuello, al igual que el costoso reloj que recibió en su cumpleaños y aretes de diamantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kulture hija de Cardi B Credit: Instagram/Cardi B Durante su paseo por el parque de diversiones, la niña y su mamá caminaron entre la multitud, con los guardaespaldas muy cerca, y disfrutaron de varios de las atracciones. No cabe duda de que Kulture es toda una fashionista y tiene uno de los mejores clósets de Hollywood. Estamos seguras de que cuando crezca, la veremos causando sensación en las alfombras.

