Una actriz de Hollywood reconoce que se hizo un levantamiento de senos La actriz estadounidense Kristin Cavallari, de 35 años, reconoció ante sus seguidores que se había hecho un levantamiento de senos tras dar a luz y amamantar a tres hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristin Cavallari Kristin Cavallari | Credit: Presley Ann/Getty Images for MTV La actriz estadounidense Kristin Cavallari reconoció ante sus seguidores que se había hecho un levantamiento de senos tras amamantar a sus tres hijos. Cavallari, quien es madre de Camden, de 10 años; Jaxon, de 8; y Saylor, de 6, respondió una ronda de preguntas que le hicieron en Instagram, donde un admirador quiso saber si sus espectaculares senos eran naturales. "Seré realista con todos ustedes: me [los] levanté después de amamantar a los 3 niños", confesó la actriz de 35 años. Cuando le preguntaron si hacía uso de tratamientos como el bótox u otros rellenos, la estrella de Hollywood respondió: "No es para mí (o tal vez debería decir, nunca lo he hecho). Pero he visto que se ve increíble en algunas personas". Kristin Cavallari Kristin Cavallari | Credit: Gotham/GC Images Según dijo, su "preocupación es que no conocemos los efectos a largo plazo (y no me refiero a 5 o 10 años, me refiero a 20 años) y creo que tu cara es un músculo, así que necesitamos resolverlo de la misma manera que lo haríamos con cualquier otro músculo". "Yo soy superanimada, así que necesito que mi cara se mueva y, sinceramente, mis líneas no me molestan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores también quisieron saber si Cavallari estaba dispuesta a tener otro hijo, y no descartó la idea. "No busco tener más, PERO si conociera a alguien que no tuviera hijos, tendría uno más", escribió la protagonista de la serie The Hills.

