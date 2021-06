Kristen Stewart se transforma en la dama de un castillo en la última campaña de Chanel La actriz y embajadora de Chanel luce misteriosa y sensual en la nueva campaña publicitaria de la marca francesa. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kristen Stewart campaña chanel castillo Credit: Juergen Teller/ Cortesía Chanel Hoy llega a las tiendas la última colección Métiers d'art de Chanel titulada "el castillo de las damas" que se presentó el pasado mes de diciembre en el Castillo de Chenonceau en el Valle del Loira (Francia). Aunque Chanel será una de las 8 firmas que realizará un desfile presencial en la próxima Semana de la alta costura parisina el mes de julio, el desfile en la fortaleza se celebró a puerta cerrada por la pandemia, con una única invitada presente, la actriz Kristen Stewart, quien funge como embajadora de la marca desde hace varios años. Precisamente la intérprete de Twilight es la protagonista de la nueva campaña publicitaria que acompañaba a la colección. Fotografiada por Juergen Teller, Stewart posa con diferentes diseños de la línea en las inmediaciones del palacio. En las imágenes podemos ver el aura de misterio que desprende el histórico escenario, donde se mezclan la naturaleza y la arquitectura y se respira un aire romántico y otoñal. Las fotografías expresan la modernidad de la colección imaginada por Virginie Viard, directora creativa de la casa francesa con el saber hacer de los artesanos que continúan trabajando para Chanel. Kristen Stewart campaña chanel castillo Credit: Juergen Teller/ Cortesía Chanel Diferentes épocas inspira la colección y se combinan en estas piezas vanguardistas pero atemporales. Por ejemplo, una chaqueta de cuero adornada con perlas, tachuelas y botones joya, sobre un vestido de organza que juega con las transparencias, o una blusa de encaje color marfil combinada con una falda de gasa y un cinturón bordado, que nos recuerda a la fachada del propio chateau. Kristen Stewart campaña chanel castillo Credit: Juergen Teller/ Cortesía Chanel Otro de los looks es un largo abrigo de terciopelo con puños satinados, mientras que un vestido de de tul de seda con los puños y el cuello de chillón enrejados, están decorados con abalorios dorados en referencia al Renacimiento. No falta la clásica chaqueta de tweed de Chanel, que en esta ocasión toma forma de bodysuit, en tejido dorado y blanco, resaltado con bordados. Kristen Stewart campaña chanel castillo Credit: Juergen Teller/ Cortesía Chanel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El castillo de Chenonceau, conocido como "el castillo de las damas", fue hogar de varias poderosas mujeres de la historia, como Catalina de Medici, quien le dio la estética renacentista que mantiene en la actualidad. "No sabemos si Coco Chanel se inspiró directamente en ella, pero es bastante probable, porque le inspiraban mucho las mujeres del Renacimiento", comentó en diciembre Viard. Mujeres que dejaron huella en la historia y que para la firma hoy encarna Stewart en los looks creados por Viard y los artesanos franceses que mantienen viva su tradición.

