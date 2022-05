EXCLUSIVA: Maquillista de Euphoria Kristen Coleman te muestra cómo lograr el perfecto Cat Eye La maquillista del exitoso show de televisión protagonizado por Zendaya nos inspira para lograr un fabuloso y glamuroso look. ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El maquillaje inspirado en los ojos de gato sigue en el pedestal de la moda. Desde que se originó este estilo de mirada intensa y sensual en el antiguo Egipto, celebridades como Lady Gaga, Ariana Grande y actrices en shows de televisión como Euphoria han vuelto a revivir este estilo y ¡de qué manera! Durante un evento organizado por la marca MAC Cosmetics con motivo del lanzamiento de su nueva colección de delineador en gel llamada Colour Excess, conversamos en exclusiva sobre cómo lograr el efecto de mirada felina con la artista del maquillaje y ganadora del premio Emmy Kirsten Coleman, quien además estuvo en el equipo de la primera temporada del mencionado popular show de HBO, protagonizado por Zendaya, Hunter Schafer y Alexa Demie, entre otros. Es sumamente importante que para lograr el delineado perfecto y con un efecto de mirada marcada y profunda, éste delineado tiene que ser simétrico. Sobre los colores tendencia en esta temporada, Coleman asegura que, si bien los tonos primaverales son los más usados, es una buena idea sentirse en libertad de usar el que se prefiera. "Siento que he visto de todo y mucho. Veo mucho que el azul está de regreso. Pero no sé, la verdad es que no permito que una temporada dicte los colores que voy a usar, si algo se te ve bien ahora no hay porqué esperar para llevarlo", expresó. Los delineadores vienen en 12 tonos, son de larga duración y están disponibles en MACCosmetics.com a $23 cada uno. Delineadores Maquillaje Delineadores Left: Credit: Cortesía Mac Cosmetics Center: Credit: Cortesía MAC Cosmetics Right: Credit: Cortesía MAC Cosmetics ¿Cómo lograr el look de ojo de gato? Coleman aplicó base en todo el párpado, peinó las cejas, luego agregó un poco de color neutral como base del maquillaje. Finalmente, procedió a delinear el área del párpado con tonos tierras Nudge Nudge Ink [rojo oscuro], el Serial Monogamist [verde] y usó el Perpetual Shock [azul] para lagrimal. ¡Mira el video colgado arriba para ver el resultado final!

