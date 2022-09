Todos los detalles de la nueva colección de maquillaje de Kris Jenner para Kylie Cosmetics Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: Vivien Killilea/Getty Images for SinfulColors Tras varias semanas de espera, y varios martinis, por fin Kylie Jenner y su madre Kris Jenner han develado la segunda colección de maquillaje que ha diseñado la matriarca de las Kardashian para la firma de cosméticos de su hija menor. No te pierdas los detalles de cada producto, disponibles el 14 de septiembre. Empezar galería Tándem perfecto Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: TikTok Kylie Jenner Madre e hija se vistieron así de sencillas para presentar la colección cápsula de 5 productos a través de TikTok. Kylie con un llamativo collar y aretes a juego, y Kris con un original vestido con cuello efecto joya. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Inspiración icónica Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: Instagram La minicolección y su empaque se inspiran en esta foto, "icónica" según Kylie Jenner, tomada en 2017 en la que vemos a su famosa mamá con un traje de seda estampado con rosas, botines rojos, estola de piel y una cartera Birkin de Hermès también roja. Con el cabello platinado y lentes de sol, la matriarca lleva un martini en la mano. Una bebida que se repite en esta línea. 2 de 8 Ver Todo La caja Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: TikTok Kylie Jenner Para enviar a influencers, periodistas y amigas de la familia, Jenner ha preparado esta espectacular caja, decorada con rosas como su traje y con la firma de Kris estampada, que contiene todos los items de la colección. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Parches para los ojos Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: TikTok Kylie Jenner Llamados Curetini y estampados con graciosas olivas, como las que usa en sus martinis la matriarca, estos parches para los ojos son "extremadamente hidratantes" tal y como comenta la empresaria de belleza en el video. 4 de 8 Ver Todo Dúo facial Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Sobre esta paleta con un rubor y un iluminador en polvo, la propia Kris dice: "se ve muy bonito en la piel y puedes usarlos juntos o por separado". En la caja podemos ver una versión dibujada de la imagen en la que se inspira la colección. 5 de 8 Ver Todo Trío de labiales Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: TikTok Kylie Jenner Uno de los productos estrella de Kylie Cosmetics son sus labiales. En este caso, diseñados por su madre, los encontramos en versión crayón con acabado mate. Los tonos son: "Classic Kris", en color nude, "But as your manager", un rojo anaranajdo, y "Don't f*ck with me", un coral rosado. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paleta de ojos Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Con forma de copa de martini, olivas incluidas, no podía faltar una paleta de sombras de ojos. En este caso con forma de pequeñas olivas y en acabados mate y brillante, encontramos doce colores de la gama tierra y verde, con originales nombres pensados por Kris. 7 de 8 Ver Todo Suero labial Kriss Jenner colección para Kylie cosmetics Credit: TikTok Kylie Jenner El último producto en aparecer es este suero, con un práctico aplicador similar a un gloss, que mantendrá tus labios suaves y rejuvenecidos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

