El testamento de Kris Jenner incluye un regalo para North West que Kim Kardashian también desea Kim Kardashian confesó en una entrevista que esta "pieza única" debería haber sido para ella y lloró cuando su madre recibió este preciado regalo en su lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está claro que los hijos de la familia Kardashian-Jenner están acostumbrados a los lujos casi sin medida. Luciendo atuendos de diseñador desde la cuna, a menudo vemos con los hijos de Kim, Khloé, Kourtney y Kylie son consentidos con tardes de compras en prestigiosas tiendas, modernos looks de primeras marcas, guardarropas gigantes repletos de las últimas tendencias e incluso un asiento en el front-row de las semanas de la moda. Incluso una podría llegar a pensar que sus madres tienen cierta envidia de sus posesiones, sino de las presentes, de las futuras. Es el caso de Kim Kardashian que en su última visita al programa Late Late Show with James Corden, le confesó al presentador que su primogénita North West heredará de su abuela Kris Jenner, una pieza muy especial que se suponía sería suya. Se trata de una cartera Chanel única que Jenner recibió de manos del propio Karl Lagerfeld, cuando Kim realizó una sesión fotográfica con el fallecido director creativo de la marca francesa, embarazada presisamente de North, tal y como recordó la empresaria. Kriss Jenner deja en herencia un bolso Chanel a North West Credit: Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue "El rumor decía que él te daría una cartera en el set si era tu primera sesión con él", explicó Kardashian. "Estaba tan emocionada, estaba soñando con qué tipo de bolso me daría". Sin embargo, las cosas se torcieron para la creadora de Skims cuando su madre aparición vestida de Chanel vintage de los pies a la cabeza con un look "del siguiente nivel" según la propia Kim. "Las botas, los guantes, todos los accesorios que pudo encontrar… pendientes, diadema, sombrero, gafas, riñonera, bolso, mochila. Era la escena Chanel más loca que he visto jamás" lo que hizo que Lagerfeld " se enamorase de ella" y parece que hasta se olvidó de la presencia de la magnate de belleza. Al final de la sesión, Kardashian esta deseando recibir la cartera y el diseñador sacó uno de los famosos modelos Lego de la firma de lujo francesa. "Era una pieza única, se había confeccionado para la pasarela y ni siquiera fue a producción", rememoró la estrella de telerrealidad. "Yo estoy literalmente 'este es el momento. Él me va as dar el bolso'…. Entonces va y se lo da a mi madre". Kriss Jenner deja en herencia un bolso Chanel a North West Karl Lagerfeld con Kris Jenner y su preciado regalo. | Credit: Instagram Kris Jenner La reacción de Kardashian fue muy similar a la que hubiéramos tenido cualquiera, se fue al baño a llorar. "Estoy embarazada, con las hormonas, había volado hasta París para esto. Llamé a mi prima CiCi y le dije 'esta b*ch me robó el p*to bolso". La preciada cartera está cubierta de cristales y aunque ese diseño no está a la venta, en la página web de reventa de prendas vintage de lujo 1stDibs tienen uno muy similar disponible por $12,760. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte para la madre de cuatro, quien ya pensaba en legar el lujoso bolso a su hija mayor, la matriarca del clan ya se ha encargado de eso y finalmente North West podrá disfrutarlo cuando Jenner fallezca. ¿Será que se lo presta a su mamá?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El testamento de Kris Jenner incluye un regalo para North West que Kim Kardashian también desea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.