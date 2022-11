Las Kardashian/Jenner se vistieron como su mamá Kris y tienes que ver cómo lucen Las hijas de la famosa momager se pusieron la misma ropa que en algún momento ya había usado su progenitora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que las celebraciones de las hermanas Kardashian/Jenner están a otro nivel y lo demuestran cada vez que les toca celebrar el cumpleaños de uno sus hijos o cuando son ellas las festejadas. Lo cierto es que las extravagantes celebraciones van desde volar a familiares y amigos a una isla privada tal y como lo hizo Kim, o recrear todo un parque de diversiones personalizado, como lo hizo Kylie para su hija Stormi. También sus fiestas de Navidad son épicas y por eso muchas celebridades no se las pierden. Y cuando se trata de festejar a la matriarca de la familia, no escatiman gastos ni creatividad. Este pasado fin de semana Kris Jenner cumplió 67 años y como era de esperarse, sus famosas hijas se desvivieron en halagos para ella en sus respectivas cuentas de Instagram. Además, para festejarla como se merece, decidieron hacer una cena íntima con algunos amigos y familiares en la que la regla era vestirse como Kris. Su hijas y algunas de sus amigas siguieron las indicaciones al pie de la letra y llegaron a la velada vestidas de pies a cabeza como la famosa momager. Kim llegó con un vestido verde de lentejuelas que su mamá usó hace diez años para realizar una de sus famosas tarjetas de Navidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Khloé, llevó el conjunto con estampado floral de pantalón y chaqueta que Jenner usó durante uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashian y la verdad parecía su gemela. Kourtney decidió ir como una Kris más casual y de hace varias décadas atras. Eligió un conjunto deportivo, una peluca de cabello corto y una cámara de video. Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kris Jenner Credit: Instagram/Kim Kardashian Khloe Kardashian, Kylie Jenner Credit: Instagram/Kim Kardashian Kris Jenner Credit: Instagram/Kim Kardashian Khloe Kardashian Credit: Instagram/Khloé Kardashian Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kim kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Kylie dejó a todos boquiabiertos al recrear un fabuloso look que su mamá usó para asistir a una fiesta cuando todavía estaba casada con su papá Caitlyn Jenner. Se trataba de un ceñido vestido negro de letnejuelas que le quedaba como un guanta a la oven empresaria. Para complementar su look usó una peluca y llamativas joyas. Sin duda, fue una noche inolvidable para la cumpleañera y sus invitados.

