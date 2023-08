Kris Jenner criticada por usar demasiados filtros en un video de Instagram ¿Eres tu Kris? La mamá de Kim Kardashian dejó a sus fans confundidos con su última publicación en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En varias ocasiones, las hermanas Kardashian han sido acusadas de abusar de los filtros y del photoshop, desde los hombros de Kim hasta las piernas de Khloe. Ahora, la mamá del clan Kris Jenner es la última en publicar un video que dejó a sus fans confundidos. Este lunes su maquillista Samer Khouzami publicó un video en Instagram de la estrella de 67 años mostrando su maquillaje, pero el filtro la hizo lucir casi irreconocible. kris jenner Credit: IG/Samer Khouzami Muchos de sus seguidores hasta pensaron que el video era una creación de la inteligencia artificial debido a su apariencia irreal. "¿Es esto IA?" preguntaron varios usuarios en los comentarios. "Acepta tu edad. Este filtro es ridículo", opinaron. "¿Qué diablos está pasando? No es su cara". Incluso la famosa aplicación de retoque Facetune se unió a la conversación y escribió atrevidamente: "este es un buen momento para decirles a todos que tenemos Facetune para videos". kris jenner Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Accessories Council Muchos fans también la animaron para que aceptara la belleza natural. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué agregar un filtro? Kris es bella. Las arrugas no son algo malas, lo prometo", escribió un fan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kris Jenner criticada por usar demasiados filtros en un video de Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.