Kourtney Kardashian y Travis Barker, los mejores looks de los recién prometidos

Antes de que en febrero confirmara su relación con el músico Travis Barker, la mayor de las Kardashian dio un giro a su estilo huyendo de los tonos neutros en la paleta de beige a los que nos tenía acostumbrados, por un repertorio mucho más oscuro y grandes dosis de cuero, a menudo combinado con su amor. Estos son los looks que más nos han conquistado de la estilosa pareja. Aire motorista

Para pasear por Nueva York, la pareja lució sendas chaquetas estilo biker, con parches y tachuelas la de él, combinadas con pantalones entubados y botas de combate.

Toque exótico

Muy acaramelados por la Gran Manzana vimos a los tortolitos. Ella, presumiendo pierna en este minivestido de estampado pitón en tonos oscuros y botas de plataforma. Él con uno de sus collares favoritos de pinchos, vestido completamente de negro.

Amore italiano

Durante su estancia en Venecia el pasado verano, vimos a la pareja muy elegante, vestidos de Dolce & Gabbana. Él con un sobrio traje negro, ella con un slip dress transparente, con un llamativo estampado sobre un sostén de encaje negro.

Leopardo sensual

En una de sus últimas apariciones en Nueva York antes de su compromiso, Kourtney apostó por este sensual corsé de estampado leopardo en color verdoso, combinado con pantalones de charol negro mientras su amor optó por unos pantalones con correas.

Esencia sexy

En Venecia captamos a los ahora prometidos, él con un original pantalón blanco estrecho y ella, siempre sexy, con un minivestido negro con corpiño satinado y detalles de cruces metálicas que combinó con cómodas zapatillas para pasear por la ciudad italiana.

Juego claroscuro

La empresaria, con minifalda y top en negro, a juego con sus botas altas y bolso, optó por lucir una gabardina oversize en tono claro, coordinada con el conjunto de Barker, quien vistió pantalones blancos y camiseta sin mangas en el mismo color.

Lencero punk En otro paseo por Venecia, el cantante apostó por un pantalón de rayas con un diseño gráfico en una pernera de Enfant Riches Déprimés, mientras que Kardashian presumió silueta con esta chaqueta abierta sobre un bustier satinado y una minifalda de brocado rojo estilo corsé, que combinó con sandalias con tachuelas.

Día y noche

Mientras Barker usó un conjunto en blanco para salir a cenar en Nueva York, Kardashian lució un pantalón negro con discretas aberturas en la cadera y un top estilo corsé con paneles de cuero y transparencias en las mangas.

Puro rock'n'roll

En la alfombra de los premios MTV VMAs, la pareja se coordinó en negro. Él con un traje con detalles de estoperoles en las mangas y las rodillas, ella con un minivestido de cuero negro de inspiración bondage con los hombros al descubierto firmado por Olivier Theyskens.

Transparencias chic

La mediática pareja salió a disfrutar de la noche neoyorquina, ella con un sexy minivestido transparente con sensual escote, manga larga y cuello alto, que conjuntó con botas altas de tacón. Él lució un suéter oscuro y pantalones con detalles de cremalleras.

De incógnito

No sabemos si pretendían no ser reconocidos, pero no pasaron desapercibidos. Kourtney con un look de estilo deportivo, con sudadera con capucha negra decorada con una calavera, y pantalones de charol. Barker apostó por un pantalón en rojo brillante con estampado de leopardo, camiseta sin mangas como es habitual, gorro rojo y originales zapatos.

Men in black

Un top satinado palabra de honor, pantalones sastre de color oscuro y zapatos de punta cuadrada fue la elección de la mayor de las Kardashian para salir por Nueva York. Su ahora prometido también vistió de negro, con camiseta y pantalones entubados.

