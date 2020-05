Kourtney Kardashian es fan de la técnica antiarrugas china más de moda La mayor del clan Kardashian está a la última en técnicas, productos y terapias para mantener la piel firme y joven por más tiempo. Mira en qué consiste su último descubrimiento. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es ningún secreto que las Kardashian son unas auténticas beauty victims. Desde sus propias líneas de maquillaje y cuidados de la piel a suplementos para el cabello, las hermanas más televisivas lo han probado, vendido y promocionado todo, por eso cuando hacen públicos sus productos y trucos de belleza favoritos todas quieren copiárselos. Gracias a sus stories en Instagram, ahora hemos sabido que Kourney Kardashian, la mayor del clan, se ha hecho fan de una técnica facial antiarrugas que ya te habíamos descubierto en Ponte Bella hace unos meses. Esta técnica de tradición milenaria viene de China, se llama Gua Sha y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber antes de probarla. ¡Toma buena nota! La experta en la materia y acupunturista Sandra Lanshin Chiu, del Lanshin Spa de Brooklyn, Nueva York, emplea esta técnica ancestrales de la medicina china para combatir las arrugas y la sequedad de la piel y también ofrece clases online a través de su canal de Youtube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de un tipo de masaje facial que utiliza un utensilio de piedra muy suave, el Gua Sha, que sirve para liberar la tensión de los músculos de la cara, mejorar la circulación de la sangre, los fluidos y la energía. Lo que hace es estimular el movimiento de la piel y los tejidos y eso consigue un efecto como de contouring, a la vez que reduce la hinchazón del rostro, limpia, da más luminosidad y tonifica. Los resultados se pueden empezar a notar en una sola sesión, pero según os explica Lanshin lo importante es practicarlo regularmente. "Yo les digo a mis pacientes que pueden visitarme una vez a la semana durante 8 o 10 semanas, y después pasar a una vez al mes o aprender a hacer la técnica ellas mismas", dice.

