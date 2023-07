Kourtney Kardashian sorprende al mostrar su embarazo en un traje de baño único. ¿Te atreverías a lucirlo? WOW ¡La barriga le creció bastante de la noche a la mañana! Kourtney Kardashian arrasa en Hawái con este traje de baño bastante peculiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian desafía los estándares con su audaz elección de traje de baño durante su embarazo Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kourtney Kardashian, la famosa estrella de televisión y empresaria, ha vuelto a captar la atención de todos con su último atuendo en la playa. Mientras disfrutaba de unas relajantes vacaciones en Hawái junto a sus hijos, Kourtney se mostró orgullosa de su embarazo al lucir un traje de baño peculiar que rompe con los estereotipos tradicionales. Con un bañador negro recortado que resaltaba su barriguita y acentuaba sus curvas, Kourtney demostró que el estilo y la maternidad pueden ir de la mano. Además, la hermana de Kim Kardashian mostró que la maternidad no limita su estilo personal. Kourtney Kardashian desafía los estándares con su audaz elección de traje de baño durante su embarazo Credit: 2023 Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor y la felicidad en la vida de Kourtney Kardashian Además de su impactante atuendo de playa, Kardashian también ha estado compartiendo momentos de amor y diversión familiar en sus vacaciones en Hawái. Junto a sus hijos, la estrella de Keeping Up with the Kardashians de 44 años ha estado disfrutando de los cálidos rayos del sol y las refrescantes olas del océano. Kourtney tiene tres hijos: Mason, Penelope y Reign, fruto de su relación previa con Scott Disick. Recientemente, Kardashian también ha encontrado la felicidad en su relación con el famoso baterista Travis Scott. La pareja se comprometió en octubre de 2021 y se juraron amor eterno en mayo 2022 en una espectacular boda bajo el cielo italiano. El embarazo ha añadido aún más alegría y emoción a la vida de Kourtney, y ella lo muestra con confianza y estilo en cada ocasión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kourtney Kardashian sorprende al mostrar su embarazo en un traje de baño único. ¿Te atreverías a lucirlo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.