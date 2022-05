Kourtney Kardashian revela que rompió su anillo de compromiso valorado en 1 millón de dólares “Probablemente una de las peores cosas que he hecho en toda mi vida”, dijo la mayor de las hermanas Kardashian a su madre Kris Jenner. ¿Cómo pasó? ¡Aquí te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hermana mayor del clan Kardashian, Kourtney Kardashian, reveló que pisó y rompió el anillo de compromiso valorado en aproximadamente un millón de dólares, que le dio su prometido Travis Barker. Así lo confesó en el más reciente episodio del reality show The Kardashians que se transmite por Hulu. En el capítulo se muestra que, durante una conversación con su madre, Kris Jenner, ésta notó que no estaba usando su gigantesco diamante, diseñado por Lorraine Schwartz. "La verdad es que lo están arreglando", respondió la socialité de 43 años. Continuó explicando que mientras estaba sentada en el suelo arreglando ropa, se quitó el anillo pensando que estaba seguro a su lado. "Tuve que conseguir algo arriba en mi armario, y cuando bajé, pisé el ring. Estuve llorando histéricamente en mi armario durante horas, y luego llamé a Travis. Pensé: "Hice algo muy, muy malo". Kourtney Kardashian y Travis Barker Kourtney Kardashian Left: Credit: Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) Right: Credit: Instagram / Kourtney Kardashian Al ver la cara de sorpresa de su madre, la también empresaria lamentó lo ocurrido: "Probablemente una de las peores cosas que he hecho en mi vida". Sobre cómo fue la reacción del baterista de Blink 182, la ex de Scott Disick manifestó que éste "lo manejó mucho mejor que ella", ya que quien estaba en medio de un ataque de pánico tras lo ocurrido: "Yo estaba como, esto es lo más hermoso que he tenido en mi vida, y ¿cómo podría haber hecho eso?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a mediados de octubre del año pasado cuando la pareja llevó su relación al otro nivel y se comprometió para casarse mientras estaban en el hotel Rosewood Miramar Beach junto a la playa en Montecito, California. Después de su compromiso, la diseñadora de joyas Schwartz reveló a People que Barker trabajó en estrecha colaboración con ella para crear el asombroso anillo de compromiso. Aseguró que su futuro esposo "fue realmente práctico" y jugó "un papel muy importante" en el diseño del anillo de Kourtney, como dijo Lorraine Schwartz a People, lo que hizo que la estrella de la realidad se sintiera aún peor por su (literal) paso en falso.

