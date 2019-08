Kourtney Kardashian subió una foto mostrando sus estrías y tienes que ver lo que le dijeron By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el mundo en que vivimos ya es muy normal que incluso hasta las fotos de Instagram de cualquier persona estén retocadas. Y es que las aplicaciones que se pueden usar en los teléfonos inteligentes son tan fáciles de manejar, que hasta el menos hábil sabe utilizarlas. La verdad es que a veces es difícil darse cuenta cuando la imagen es completamente natural. Por eso, algunas publicaciones han decidido publicar fotos sin retocar y la iniciativa ha sido aplaudida, tanto por personas de la industria, como fanáticos. Así de aplaudida está Kourtney Kardashian y todo porque publicó una foto dónde muestra con orgullo sus estrías. Contrario a lo que hacen muchas mujeres, la socialité decidió subir una foto a la cuenta de Instagram de su website Posh. En ella, la empresaria aparece posando en un bote durante sus vacaciones en Italia y ataviada con un fabuloso traje de baño negro que dejaba ver su esbelta figura y también las estrías que tiene en sus caderas. Fueron precisamente sus estrías lo que le ganaron la admiración de muchos usuarios de la red, quienes se desbordaron en elogios para la mamá de tres. “Gracias por no editar tus estrías”, escribió una seguidora y al parecer a Kardashian le encantó su comentario y le respondió, “Amo mis pequeñas líneas” “¡Estrías en una Kardashian! Por eso eres mi favorita”, escribió otra seguidora, mientras que otra expresó, “gracias por mostrarnos tu verdadero cuerpo”. La publicación tiene casi 80,000 likes y más de 1000,00 comentarios, y todos positivos. Algo que normalmente no se en las redes. Nosotras también queremos felicitar a la socialité no solo por subir una foto sin retocar, sino también por inspirar a tantas mujeres con un solo post. ¡Bravo! Advertisement EDIT POST

Kourtney Kardashian subió una foto mostrando sus estrías y tienes que ver lo que le dijeron

