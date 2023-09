Kourtney Kardashian, empoderada en su embarazo, presume pancita en diseño mexicano La mayor de las hermanas Kardashian ha compartido unas imágenes mostrando su vientre en un conjunto firmado por el diseñador mexicano Alfredo Martínez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian es una mamá muy sexy. La mayor de las Kardashian, quien tuvo que someterse a una cirugía recientemente para salvar la vida de su bebé, ya está recuperada y ha publicado unas imágenes presumiendo su creciente barriga. Igual que otras celebridades como Rihanna, Cazzu o Kenia Ontiveros, la empresaria, lejos de ocultar sus curvas premamá, las ha realzado y mostrado estos últimos meses con sensuales conjuntos, cropped tops, diminutos bikinis, transparencias y prendas ceñidas. En esta ocasión, quiso compartir sus sentimientos con un total look de cuero y encaje, firmado por el diseñador mexicano Alfredo Martínez. Kourtney Kardashian presume pancita diseñador mexicano Credit: Instagram Recostada sobre un sillón, en algunas imágenes con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados, varias fotos en color y otra en blanco y negro, vemos a la estrella de telerrealidad con una falda larga negra y una cazadora de aire masculino, con mangas holgadas y cuello con solapas, a conjunto. Kourtney Kardashian presume pancita diseñador mexicano Credit: Instagram Luce también un top corto de encaje transparente, dejando al aire su vientre, y guantes también de encaje. "El embarazo es tan empoderador", escribió la emprendedora bajo la evocadora imagen. El diseñador mexicano quiso responder a la futura mamá y le mando este mensaje. "Me siento muy halagado que mis prendas sean parte de un momento tan especial y tengan influencia de poder en la mujer. Concuerdo que en cualquier etapa de la vida se tenga libertad y se sigan rompiendo códigos o reglas de vestir. Este momento es hermoso porque es una declaración de un proceso de vida y un momento importante de ella", escribió. Kourtney Kardashian presume pancita diseñador mexicano Credit: Instagram Martínez también compartió en sus historias el look que luce la hermana de Kim Kardashian cuando se presentó la colección otoño invierno 2023. La modelo luce igual, pero sin brasier, un cinturón de cuero y guantes también de cuero en lugar de encaje. Kourtney Kardashian presume pancita diseñador mexicano Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kardashian, quien ya es madre de tres niños: Mason, Penelope y Reign, con su expareja Scott Disick; espera su primer retoño con su esposo Travis Barker -un niño- y es una de las celebridades que demuestra que la moda no está reñida con el estado de buenaesperanza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kourtney Kardashian, empoderada en su embarazo, presume pancita en diseño mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.