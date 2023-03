Kourtney Kardashian sorprende con su cambio de look más radical La empresaria e influencer se despide de su tradicional melena negra para lucir un rubio peligroso. ¡Mira cómo le queda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia Kardashian no tiene miedo a los cambios y eso lo han demostrado en numerosas ocasiones. Ahora es Kourtney Kardashian quien decidió decir adiós a su habitual tono negro en el cabello y cambiar a un rubio platinado. La fundadora de Poosh publicó una serie de fotografías en sus redes sociales desde la ciudad de las Vegas luciendo un corsé de cuero con cordones y una chaqueta a juego que complementó con un llamativo maquillaje y un delicado collar plateado. En otras fotos en sus historias de Instagram la empresaria de 46 años mostró cómo lucía en su adolescencia cuando convenció a una persona para que le pintara el cabello. "Kourt de 17 años", escribió en una serie de instantáneas. "1995 aburrido durante los finales, convence a alguien de teñirme el pelo de rubio para posponer las cosas". También, explicó que este nuevo look se inspiró en el corte y tono que llevaba la actriz estadounidense Drew Barrymore a principios de los años 90. La estilista Cassondra Kaeding usó la mascarilla de reparación molecular sin enjuague K18 Biomimetic Hairscience. $75. Sephora.com para proteger la hebra. Kourtney Kardashian Drew Barrymore Kourtney Kardashian Left: Credit: Instagram / Kourtney Kardashian Center: Credit: Instagram / Kourtney Kardashian Right: Credit: Instagram / Kourtney Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, incluyendo a Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Michelle Pfeiffer y Addison Rae. "Amo el rubio", "se ve tan bien", "amo tu cabello", "¿qué se siente ser la hermana más sexy", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. La presentación de la nueva apariencia de la esposa de Travis Barker se produce solo unos días después de que Kardashian se encontrara cerrando las especulaciones, una vez más, de que está embarazada. Kourtney Kardashian Credit: Instagram / Kourtney Kardashian Kardashian aplastó rápidamente los rumores después de que un fan le preguntó sin rodeos a través de Instagram si estaba embarazada en medio de nuevas fotos que se publicaron de su campaña Lemme. "Solo reconozco este comentario porque creo que es importante saber cómo la FIV [Fertilización In Vitro] afecta los cuerpos de las mujeres y no se habla mucho de eso", respondió. "¿También seguimos preguntando a las mujeres si están embarazadas?", agregó.

