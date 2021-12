Kourtney Kardashian aparece llena de tatuajes al estilo de su prometido ¡y su look divide a sus fanáticos! Su prometido Travis Barker ha publicado una imagen de su pareja con los brazos y las piernas cubiertos de diseños en tinta similares a los suyos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney KArdashian tatuada Travis Barker Credit: Gotham/GC Images El 2021 ha sido un año increíble para Kourtney Kardashian. Con una relación sentimental estable tras su ruptura definitiva con Scott Disick, padre de sus tres hijos, que ha culminado en compromiso; la mayor de las hermanas más mediáticas del universo está disfrutando sin tapujos de su amor por el baterista Travis Baker. Y ahora, tras meses de transformación en sus looks, la hemos visto ¡cubierta de tatuajes! El estilo de su amado, muy alejado de los looks sensuales y ajustados en tonos neutros a los que la también empresaria nos tenía acostumbrados, pasa por pantalones de mezclilla rasgados, camisetas negras sin mangas, motivos rock'n'roll, gorritos tipo beanie, accesorios con tachuelas y pinchos y como marca personal, muchos, muchos tatuajes. Prácticamente no le queda ni un centímetro de piel sin tinta, al menos a simple vista. Incluso en el rostro luce algunas palabras tatuadas. Durante su relación, hemos observado como el estilo de la madre de tres ha evolucionado y en muchas ocasiones han lucido a conjunto, con cazadoras biker de cuero, por ejemplo. Pero ahora ella ha ido un paso más allá luciendo tatuajes coordinados con su amado. Una mariposa en el pecho, rosas en sus hombros, serpientes en los antebrazos y otros motivos old school como manos en actitud de oración, golondrinas o un corazón en llamas son algunas de las obras que adornan la piel de Kardashian en la instantánea que el músico ha compartido con sus 6.3 millones de fanáticos en Instagram. Acompañando a la imagen en la que vemos al músico con su amada en el regazo, tan solo unos iconos y el nombre del artista tatuador Cheyenne Randall. La pareja no se ha mostrado nada tímida compartiendo sus muestras de afecto en las redes desde que comenzaron su relación y famosas son ya sus instantáneas a los besos. Pero mientras algunos de sus fanáticos admiraban este nuevo look con comentarios como "justo cuando pensaba que Kourtney no podía verse más sexy" o "realmente luce bien con tatuajes", otros no aprueban en absoluto su nueva apariencia tatuada escribiendo "Espero que solo sean tatuajes de henna", "simplemente no", "omg, ¿de verdad te has tatuado todo eso?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sentimos decepcionar a los que sí han amado este look, pues tal y como ha compartido el artista tatuador, se trata de una fotografía del pasado junio sobre la que ha dibujado esos tatuajes. "Ha sido muy divertido trabajar sobre esta increíble foto", escribió junto a una imagen del proceso. Barker por su parte sí está cubierto de tatuajes, incluidos uno dedicado a su exesposa Shanna Moakler con quien comparte dos hijos y también a su futura esposa, cuyo nombre luce encima del corazón sobre su pezón izquierdo, un "te amo" diseñado por la propia Kourtney y también sus labios en el antebrazo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kourtney Kardashian aparece llena de tatuajes al estilo de su prometido ¡y su look divide a sus fanáticos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.