Kourtney Kardashian se ha puesto rubia y está irreconocible La mayor del clan ha sido la última en apuntarse al cambio de look favorito de sus hermanas, pero ¿es real? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que antes o después todas las hermanas Kardashian quieren ser rubias. Si hace unos meses Kim Kardashian puso de moda el rubio en tonos tan fríos que rozan el gris, Kylie el rubio con matices rosas y Khloé el platino con raíces oscuras, esta vez ha sido Kourtney la que ha decidido probar a ver si es cierto lo que dicen de que las rubias se divierten más. “Su nombre es Daisy”, ha escrito la mayor de las hermanas más televisivas junto a esta imagen en la que aparece con una melena larguísima en rubio platino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no te confundas, todo apunta a que se trata de una de las pelucas de su hermana Kylie Jenner. Como han apuntado rápidamente los fans de las hermanas que comparten toda su vida en redes y a través de su show, Keeping up with the Kardashians, la foto está hecha en casa de Kylie y la menor del clan es especialmente conocida por su amor por las pelucas de todos los estilos y colores. De hecho, los más avispados hasta se han atrevido a confirmar que se trataría de esta misma peluca que lució Kylie hace un año en uno de los conciertos de su novio, el rapero Travis Scott. ¿Será la misma? Si, como ellas, quieres probar qué color de rubio es el que más te favorece con la piel morena y no tienes una colección de pelucas en tu cuarto de baño, no te pierdas los consejos que nos dio el estilista y experto en color Mauricio Bermúdez (@bermudezcolour), del salón Suite Caroline en el SoHo de Nueva York. Advertisement EDIT POST

