A sus 10 años el hijo de Kourtney Kardashian ya tiene su propia rutina de belleza Al pequeño le encantan las mascarillas. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que las hermanas Kardashian/Jenner se han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres alrededor del mundo, en especial cuando de belleza se trata. Son muchas las chicas que quieren imitar los estilos de las hermanas y de paso usar todos los productos que estas usan. Aunque todas son amantes del maquillaje y usan muchísimos productos para mantener un cutis fabuloso, tenemos que admitir que especial en su forma de cuidarse es Kourtney Kardashian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La socialité ha dejado muy claro que todo lo que consuma o use debe ser completamente natural y esa mentalidad se la está inculcando a sus tres hijos. Incluso, nos acabamos de enterar que ya su hijo mayor Mason Disick está siguiendo una rutina de belleza. ¡Imagínate! El pequeño apenas tiene 10 años y según las propias palabras de la socialité, ya tiene productos en su botiquín los cuales usa a diario en su rostro. “Acabo de repasar toda una rutina de belleza con él”, dijo Kardashian durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar. “Nos pusimos una mascarilla, hicimos todo. Escribimos todos los pasos y los pusimos en una gaveta en su baño”. Kardashian también confesó que lo que más le gusta a su hijo que ponerse mascarillas. Image zoom Image zoom “Le encanta hacer la rutina y siente que está cuidando su piel”, contó la socialité. “Creo que es importante enseñarle a los niños y a las niñas, de la misma manera que nuestra mamá nos enseñó a nosotras”. Nos parece excelente que tanto mujeres y hombres cuiden de su piel, pero ¿no será muy temprano para Mason? ¿Qué opinas? Advertisement

Close Share options

Close View image A sus 10 años el hijo de Kourtney Kardashian ya tiene su propia rutina de belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.