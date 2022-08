Kourtney Kardashian lleva un atuendo inesperado para nadar Traje de baño, salvavidas y ¿guantes? ¿Qué opinas de este look para un día de bote? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Kardashians siempre se han destacados por sus atuendos, pero en años recientes, sus pintas han cambiado de lo sensual a lo completamente inesperado. Desde que empezó su amor por la marca de lujo Balenciaga, hemos visto a Kim Kardashian vistiendo guantes constantemente, desde las alfombras rojas hasta sus momentos casuales. La fundadora de Skims hasta lanzó guantes de natación como parte de la última colección de trajes de baño de su marca y ahora, su hermana mayor, Kourtney se une a la tendencia. El domingo, la esposa de Travis Barker incorporó un par de guantes negros de Skims a su look mientras estaba de vacaciones con su familia en un lago. También llevó una trusa práctica de una pieza de Skims. Y aunque muchas de sus amigas elogiaron el atuendo, muchos de sus fans no entendieron el estilo de natación. "¿Por qué tienes guantes?" preguntó una persona, lo que provocó respuestas que incluían: "Para evitar el daño solar" y "¿Por qué no tienes guantes?". En otra foto, vimos a la empresaria vistiendo un traje más típico rosa neón de mangas largas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los guantes largos están marcando tendencia, pero nosotras los preferimos junto a un vestido formal. ¿Los llevarías en la playa?

