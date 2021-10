¡Menudo brillo! Todos los detalles del anillo de compromiso de Kourtney Kardashian Diversos expertos en joyería estiman el valor del anillo, diseñado por su prometido Travis Barker y Lorraine Schwartz, en 1 millón de dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir anillo kourtney kardashian Credit: Instagram El domingo, Travis Barker le pidió matrimonio a Kourtney Kardashian en una romántica declaración de amor en la que no faltaron las rosas, las velas y por supuesto ¡el anillo! El músico se arrodilló en la playa de Montecito, California, para hacer la pregunta a la que recibió una respuesta positiva. Después de la petición, las dos familias celebraron el amor con una cena en la que tuvieron tiempo para compartir y conversar sobre la magnífica piedra que ahora adorna el dedo de la mayor de las Kardashians. Se trata de un diamante ovalado de entre 6 y 15 kilates según varios expertos joyeros, engarzado en una sencilla banda de platino con diamantes de corte pavé, cuyo valor se estima en 1 millón de dólares. Una joya moderna de líneas sencillas que pone toda la atención en el diamante central y en cuyo diseño el baterista se involucró muchísimo. Un estilo que se aleja de los modelos más recargados de sus hermanas. kourtney kardashian anillo compromiso Credit: Instagram Stories "Es un diamante de corte muy hermoso, sin fallos", declaró la joyera de las celebridades Lorraine Schwartz en exclusiva a la revista People. "Trabajé en él con Travis y ha estado muy involucrado en todo el proceso. Es grandioso y ellos están felices". Swartz es la joyera de cabecera de la familia y también fue la artífice de los anillos de Kim, tanto del que le regaló Kanye West como el de Kris Humphries. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parece que Travis se ha unido a la filosofía de la familia Kardashian de ir a por lo grande y hortera con el anillo con el enorme diamante de corte ovalado que le ha dado a Kourtney", dijo Mike Fried, CEO de The Diamond Pro a Page Six Style, quien estimó su valor en 1.34 millones de dólares. La petición parece que no ha sentado nada bien a Scott Disick, expareja de Kourtney y padre de sus tres hijos Mason, de 11 años; Penélope, de 9, y Reign, de 6. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la boda será tan romántica como la proposición, con una ceremonia tradicional y una gran fiesta con cientos de invitados. Mientras tanto, los tórtolos siguen paseando su amor por dondequiera que van, combinando a menudo sus atuendos. Este va a ser el primer matrimonio de Kourtney y el tercero para Barker. ¡No podemos esperar a ver el vestido de novia!

