Así es la sencillísima rutina de ejercicios de Kourtney Kardashian para presumir de cuerpazo La mayor del clan Kardashian se mantiene en forma en casa y solo con estos 5 pasos, ¡cópiale la rutina! By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 41 años y después de dar a luz a tres hijos Kourtney Kardashian no pierde la oportunidad de presumir de cuerpazo en las redes sociales. Y con esa figura ¿quién no lo haría? Si estas fotos de sus vacaciones en Costa Rica te dan ganas de enfundarte en la ropa de gimnasia y ponerte manos a la obra, aprovecha que la mayor de las hermanas más televisivas ha compartido su rutina de ejercicios en su nueva web de belleza, estilo y vida sana: Poosh. "Kourtney es buenísima con la comba de saltar", cuentan desde esa plataforma en la que han explicado la rutina de ejercicios con la que la estrella de telerrealidad se mantienen en forma durante la cuarentena. ¡Y es de lo más sencilla! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de esta rutina, además de que solo te llevará una media hora completarla es que no tienes que tener muchos accesorios en casa. ¡Ni si quiera pesas! lo único que necesitas es una cuerda de saltar y, como con cualquier tipo de ejercicio o dieta, una buena dosis de fuerza de voluntad. La rutina completa consiste en 4 series de 5 minutos saltando a la comba (según explican en Poosh, esto le supone a ella unos 500 saltos). Además, entre cada serie de 5 minutos Kourtney alterna uno de estos 3 ejercicios: 25 flexiones, que puedes hacer también apoyando las rodillas sobre la alfombrilla si te cuesta demasiado, 25 flexiones de brazos apoyada en una silla o banco con las piernas estiradas; y 100 abdominales. ¿Te atreves a probarla?

