¡Cómo pasa el tiempo! Las fotos del recuerdo de Kourtney Kardashian para celebrar su cumpleaños Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kourtney K cumpleaños 43 Credit: Instagram Kris Jenner/ Jeff Kravitz/FilmMagic La familia de la hermana mayor del clan se volcó en las redes compartiendo tiernas (y también vergonzosas) imágenes de la empresaria, quien ha cumplido 43 años. La madre de tres irradia felicidad por todos los poros gracias a su próxima boda con Travis Barker ¡y apenas ha cambiado! Empezar galería Con mamá kourtney k cumple Credit: Instagram Kris Jenner ha publicado un auténtico reportaje de la infancia de Kourtney para celebrar su cumpleaños junto a un emotivo mensaje. "Eres mi primer angelito y mi más especial mejor amiga desde que naciste. Eres una increíble hija, mami, hermana, prima, tía, ¡y prometida! Estoy tan orgullosa de la mujer que eres y le doy gracias a Dios cada día por elegirme para ser tu mamá". 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Alegre colegiala kourtney k cumple Credit: Instagram En esta simpática foto vemos a la primogénita del clan, quien nació en 1979, con dos coletas y lo que parece un uniforme escolar. 2 de 12 Ver Todo Pequeña bailarina kourtney k cumple Credit: Instagram Otra divertida instantánea de la cumpleañera, vestida de bailarina, en la que su madre escribió "Estoy tan bendecida y agradecida de estar en este viaje de la vida contigo y te quiero más de lo que nunca podré explicar... eres mi corazón". 3 de 12 Ver Todo Anuncio Trío adorable kourtney k cumple Credit: Instagram ¡Las camisas, los chalecos, los rizos! Esta instantánea de las hermanas Kardashian no tiene desperdicio. Kris a menudo vestía a sus hija iguales y claro, la moda de aquellos tiempos.... 4 de 12 Ver Todo Con su padre kourtney k cumple Credit: Instagram Su madre también ha compartido una preciosa fotografía de Kourtney junto a su padre, el abogado Robert Kardashian, de quien Jenner se divorció cuando la pequeña tenía 12 años, y falleció en 2003, cuando Kourt tenía 24. 5 de 12 Ver Todo Dúo dinámico kourtney k cumple Credit: Instagram No sabemos quién es más adorable en esta foto de Kim y Kourtney que ha compartido la matriarca del clan, pero esos enterizos de color pastel vuelven a estar de moda. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su mejor amiga kourtney k cumple Credit: Instagram Con Kim, con quien se lleva año y medio, siempre ha mostrado mucha complicidad. La fundadora de Skims escribió: "cada año alrededor del sol aprendo y crezco y evoluciono más gracias a ti. Gracias por enseñarme a siempre ir a por ello y seguir mi corazón, incluso cuando nadie más lo entiende. La felicidad te sienta tan bien. ¡Te quiero mucho!". 7 de 12 Ver Todo Con Kendall kourtney k cumple Credit: Instagram La modelo, con quien Kourtney se lleva 16 años y que aquí aparece con carita de niña y dos coletas, sigue siendo muy cercana con su hermana mayor a quien dedicó esta historia en Instagram. 8 de 12 Ver Todo Con la benjamina kourtney k cumple Credit: Instagram Kylie también quiso compartir una imagen con su hermana mayor con la que se lleva 18 años. En la fotografía, la empresaria de belleza ¡tiene todavía carita de bebé! 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Orgullo materno kourtney k cumple Credit: Instagram La madre de cinco ha compartido muchas imágenes en las que aparecen juntas, desde que Kourtney era niña, hasta la actualidad, pasando por varias épocas, lo que nos ha permitido ver la evolución de ambas mujeres. 10 de 12 Ver Todo Hermanas de fiesta kourtney k cumple Credit: Instagram Khloé no se ha cortado en publicar unas fotos de unas vacaciones en Cabo de 2005, en la que salen tomando y haciendo tonterías, como ponerse unos popotes en la nariz. Una serie acompañada de tiernas y emotivas palabras en las que alaba la energía y felicidad que ahora desprende su hermana mayor. "Me has enseñado que la vida solo mejora si tú lo permites. Me has enseñado a vivir mi vida al máximo y actuar como si nadie mirara". ¿Quién ha cambiado más desde que se tomó esta foto? 11 de 12 Ver Todo Inseparables kourtney k cumple Credit: Instagram La cuenta de Instagram Kimkimperio, manejada por fanáticos brasileños de las hermanas, ha hecho una compilación de imágenes de Kim y Kourtney juntas en diferentes etapas de sus vidas. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Cómo pasa el tiempo! Las fotos del recuerdo de Kourtney Kardashian para celebrar su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.