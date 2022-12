KOBIDO: técnica milenaria para una mejor piel El Dr. Campos nos revela los secretos de este increíble masaje facial de origen japonés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tecnología avanza a pasos agigantados, pero para prevenir, mejorar y conservar una piel saludable no debemos dejar a un lado los remedios y técnicas tradicionales, que por generaciones se han compartido obteniendo resultados excelentes. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el masaje kobido, una técnica milenaria que nos llega desde Asia, donde no se puede concebir la belleza sin salud. ¿En qué consiste? El masaje kobido es el compendio de las técnicas y de la sabiduría japonesa para la consecución de una equilibrada relación entre la belleza facial y la salud de los tejidos y músculos. De la belleza facial se dice que solo es posible cuando todo el organismo se encuentra en armonía saludable, por eso las diferentes manipulaciones que se hacen durante las sesiones de kobido estimulan profundamente los canales energéticos del cuerpo para lograr esa armonía entre salud y belleza. La tarea principal del masaje kobido es reducir la tensión que puede congelar los músculos y sus funciones. La complejidad del masaje y la intensidad de las técnicas que afectan las capas más profundas de la piel y los músculos aumentan significativamente el flujo de energía en la cara, lo que a su vez da el efecto de un estiramiento natural. El masaje kobido es una alternativa completamente natural y no invasiva para cualquier persona que siente miedo a las agujas o no puede utilizar un estiramiento facial quirúrgico. El ritual es extremadamente relajante y calmante. El masaje afecta muchas áreas del cuerpo, desde los músculos deltoides, pasando por el escote, el cuello, la espalda, la cabeza y la cara. Masaje Facial, belleza, tratamiento Credit: Getty Images ¿Cuáles son los beneficios? El kobido promueve la circulación sanguínea, elimina toxinas, estimula los nervios faciales (alcanzando las células de la piel), fortalece y tonifica la musculatura de la cara, previniendo flacidez, arrugas y además estimula la producción de colágeno y elastina. Los resultados del tratamiento también incluyen levantar los párpados caídos, eliminar el estrés, relajar, aliviar los dolores de cabeza y la rigidez facial, mejorar la vista y reafirmar la piel. Y por supuesto para resultados aún más dramáticos el cuidado de la piel diario y la combinación con otros procedimientos se convierten en un plus. ¿Qué esperar durante el tratamiento? El tratamiento en sí consiste en un masaje profundo realizado en la superficie de la piel. Proviene de suposiciones médicas tradicionales chinas. Los movimientos lentos durante el masaje son para relajar y desconectar al paciente. Los movimientos rápidos, decididos y profundos del masajista son una forma de estimular la piel y producir ingredientes que contribuyen al efecto lifting. Durante la sesión de kobido, muchos pacientes describen que sentían que la cara se "despertaba", como si su piel se estuviera moviendo. A medida que iba avanzando el masaje, la piel se veía más enrojecida debido a la circulación, pero nunca experimentaron dolor o irritación. ¿Quiénes son los candidatos ideales? Kobido sirve para todo tipo de piel, es muy bueno para las pieles con rosácea o acné. Además, ayuda a que las cremas o productos sean mucho más efectivos, ya que la piel las absorbe mejor. Reduce la flacidez, elimina toxinas e impurezas, aumenta la circulación de la piel, elimina células muertas, aumenta la luminosidad, regula y aumenta la hidratación de la piel. Además, libera la tensión muscular y retrasa el envejecimiento. Eso sí, no está recomendado si usa Botox o tiene inflamación o infección activa de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto cuesta? El precio promedio de un tratamiento de masaje kobido oscila entre $80 hasta $160 por 60 minutos, dependiendo del área del país donde vivas y el especialista a dónde vayas. Una última recomendación… La complejidad de esta técnica hace que deba ser aplicado por un especialista con experiencia y certificación. Los resultados son visibles casi inmediatamente después de finalizar el ritual, siempre que las sesiones se realicen con regularidad. Los pacientes pueden notar, en primer lugar, la mejora del contorno facial, el levantamiento de las mejillas, la eliminación de las mejillas caídas o la reducción de las arrugas y surcos naso labiales. ¿Se animan?

